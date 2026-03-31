Pascua de Chocolate: San Martín de los Andes prepara cuatro días de feria, juegos y cascadas de chocolate

San Martín de los Andes volverá a llenarse de aromas dulces, juegos y música durante el fin de semana largo de Semana Santa. Entre el jueves 2 y el domingo 5 de abril se realizará una nueva edición de la Pascua de Chocolate, una propuesta que combinará feria de productores, actividades recreativas y espectáculos para toda la familia.

La iniciativa contará con la participación de más de cien productores de la localidad y de distintos puntos de la provincia, además de emprendedores de otros destinos de la región. El subsecretario de Producción y Empleo, Ian Bruno Reparaz, explicó que la feria tendrá lugar sobre las calles Juan Manuel de Rosas y Alías Sapag y destacó que la convocatoria está abierta a productores de distintos rubros.

“Siempre buscamos mucha variedad de productos y la invitación siempre es provincial, con prioridad de la gente de San Martín de los Andes. Muchas veces viene gente de El Bolsón, de Bariloche, de la región”, señaló.

Además de los puestos, la Pascua de Chocolate tendrá una programación especial el sábado, con propuestas pensadas especialmente para las infancias y las familias.

Sobre la avenida San Martín habrá inflables, las tradicionales manchas pavimentales, pintacaritas y un tótem fotográfico para que vecinos y turistas puedan llevarse su foto de Pascua. También habrá chocolate caliente, cocina en vivo, dulces, concurso de disfraces y cascadas de chocolate, uno de los clásicos más esperados de cada edición.

«Tenemos la competencia de disfrces que el mejor disfraz se llevará su huevo de chocolate. Vamos a tener muchos aportados por las chocolaterías locales. Desde el jueves estará todo montado: ya hay decoración en la plaza y en el lago, y después del acto del 2 de abril terminaremos de instalar toda la ambientación en la plaza», dijo Ian Bruno Reparaz.

La jornada cerrará con un show musical a cargo de artistas locales, en un fin de semana que buscará reunir producción, gastronomía y entretenimiento en uno de los destinos turísticos más visitados de la provincia.

Agenda de la Pascua de chocolate

Sábado 4. Plaza San Martín

16: Actividades para chicos: inflables, manchas pavimentales, pintacaritas, taller de decoración de huevos, realidad virtual.

17:30: Chocolate caliente.

18: Cascadas de chocolate con visita de los Conejos de Pascua.

19: Cocina en vivo. Elaboración de roscas de pascua por Buenas y Santas. Empanada Gallega por Claudio Abraham.

20: Obra infantil “Todo un viaje” de dúo Patagonia.

Concurso de disfraces “Venite con el mejor disfraz de pascua”.

22: Show musical “Lido, Juanchi y Sasa”.

Feria de productores

Desde el jueves 2 hasta el domingo 5 de abril de 12 a 23. Calle J. M. de Rosas.