Los visitantes de Neuquén eligen los paseos agrestes

La unión de un brazo del río Neuquén con el cauce madre del Limay forma la vistosa confluencia de los ríos en Hiroki (foto Cecilia Maletti)

Los paseos programados a la península de Hiroki, en la zona agreste de la unión de los ríos Neuquen y Limay, suman unos 950 visitantes promedio durante los fines de semana largos. Esos son los datos aproximados de los últimos meses, aseguró el secretario de Turismo y Promoción Humana de la comuna, Diego Cayol.



Por lo general, la mitad son visitantes y el otro 50 por ciento corresponde a vecinos de la ciudad. “Hay dos componentes: los que vienen a visitar a sus familiares y visitan Hiroki o los que están de paso y se acercan” por la información en hoteles, en las oficinas de turismo de la comuna o las sugerencias que surgen de la navegación con el celular.



El funcionario ejemplificó que este fin de semana que hubo actividad en el autódromo de la ciudad de Centenario, las personas que vinieron al evento luego buscaron paseos para realizar o piden “conocer” la ciudad y sus recorridos.



El registro de actividades recreativas indica que durante los fines de semana, unas 500 personas (locales y visitantes cercanos como de Cipolletti, Cinco Saltos, Centenario) hacen uso diario de los paseos en parques agrestes o bicisendas.

La unión de un brazo del río Neuquén con el cauce madre del Limay forma la vistosa confluencia de los ríos en Hiroki (foto Cecilia Maletti)

La isla 132 es uno de los espacios elegidos para la visita gastronómica. Neuquén tiene 4.000 plazas habilitadas. Otras 800 plazas se estiman en departamentos.

Los visitantes, de dónde vienen

Para el fin de semana largo del día de la Memoria (24 de marzo) hubo una ocupación de un 40 por ciento. Con los eventos del motocross o el TC, la demanda subió a 70 por ciento y las reservas ya están en el 60 por ciento para Semana Santa, que coincide con el feriado del 2 de abril, día del Veterano y los caídos en la Guerra de Malvinas.

Cuando se producen fines de semana con convenciones o eventos, los turistas llegan desde Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe, mientras que los fines de semana largo, los visitantes son los que viajan desde localidades de Río Negro o del interior de la provincia de Neuquén.

La península de Hiroki se prepara con actividades de 14 a 19 durante Semana Santa (foto Cecilia Maletti)



“Quieren visitar la ciudad, en un sentido amplio nos dicen que quieren conocer” Neuquén, en las encuestas que se realizan durante las actividades, dijo Cayol. En busca de la economía del turismo, la municipalidad organiza en conjunto con la asociación de hoteleros y gastronomía actividades para que figuren entre las alternativas de quienes llegan a la ciudad en visita familiar o para participar de un evento.



El jueves 2 de abril, desde las 14, en la península de Hiroki se organizó con los emprendedores de chocolatería, un evento que incluye actividades familiares y la presentación del coro de CALF, ejemplificó Cayol. También habrá una mega paella, organizada con los chefs de la ciudad para ese fin de semana.