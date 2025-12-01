Sin harina ni manteca: cómo hacer las galletas sin tacc de limón con miel superfáciles

Una opción culinaria saludable y versátil emerge como alternativa para quienes buscan disfrutar de repostería casera. Se trata de galletitas fáciles de preparar, sin TACC y sin manteca, ideales para personas con celiaquía o quienes prefieren opciones más livianas. La receta, que incorpora limón y miel, promete sabor y energía de manera natural.

Esta propuesta culinaria se distingue por su rapidez y la sencillez de sus ingredientes, prescindiendo de la harina de trigo y la manteca.

El resultado es una galletita con una textura crujiente por fuera y tierna en su interior, acompañada del fresco aroma cítrico y el dulzor de la miel. Representa una opción excelente para cualquier momento del día, apta para todos los paladares.

Para elaborar estas galletitas, se requiere:

Una taza de harina de almendras o premezcla sin TACC

Un huevo

Tres cucharadas de miel.

Ralladura de un limón

Dos cucharadas de su jugo natural de limón

Una cucharada de aceite neutro

Una cucharadita de polvo de hornear sin TACC

Esencia de vainilla.

El paso a paso para prepararlas las galletitas de limón sin harina ni manteca

El proceso de elaboración comienza en un bowl, donde se mezclan el huevo, la miel, el aceite, el jugo y la ralladura de limón hasta integrar los líquidos. Luego se incorporan la harina de almendras o la premezcla sin TACC junto con el polvo de hornear. Se debe unir la preparación hasta obtener una masa homogénea y ligeramente húmeda.

Una vez lista la masa, se procede a formar pequeñas bolitas que luego se aplastan para darles la forma deseada de galletitas. Estas se colocan en una placa con papel manteca o enmantecada, preferentemente con aceite vegetal.

Finalmente, se hornean a 180 grados Celsius por un lapso de 12 a 15 minutos, hasta que los bordes adquieran un tono dorado, y se dejan enfriar para que tomen la consistencia perfecta.