Sin harina ni manteca: cómo hacer las galletas sin tacc de limón con miel superfáciles
Una alternativa saludable y rápida de preparar, ideal para celíacos o quienes buscan opciones más livianas. La receta, con naranja y miel, no lleva manteca ni harina de trigo.
Una opción culinaria saludable y versátil emerge como alternativa para quienes buscan disfrutar de repostería casera. Se trata de galletitas fáciles de preparar, sin TACC y sin manteca, ideales para personas con celiaquía o quienes prefieren opciones más livianas. La receta, que incorpora limón y miel, promete sabor y energía de manera natural.
Esta propuesta culinaria se distingue por su rapidez y la sencillez de sus ingredientes, prescindiendo de la harina de trigo y la manteca.
El resultado es una galletita con una textura crujiente por fuera y tierna en su interior, acompañada del fresco aroma cítrico y el dulzor de la miel. Representa una opción excelente para cualquier momento del día, apta para todos los paladares.
Para elaborar estas galletitas, se requiere:
- Una taza de harina de almendras o premezcla sin TACC
- Un huevo
- Tres cucharadas de miel.
- Ralladura de un limón
- Dos cucharadas de su jugo natural de limón
- Una cucharada de aceite neutro
- Una cucharadita de polvo de hornear sin TACC
- Esencia de vainilla.
El paso a paso para prepararlas las galletitas de limón sin harina ni manteca
El proceso de elaboración comienza en un bowl, donde se mezclan el huevo, la miel, el aceite, el jugo y la ralladura de limón hasta integrar los líquidos. Luego se incorporan la harina de almendras o la premezcla sin TACC junto con el polvo de hornear. Se debe unir la preparación hasta obtener una masa homogénea y ligeramente húmeda.
Una vez lista la masa, se procede a formar pequeñas bolitas que luego se aplastan para darles la forma deseada de galletitas. Estas se colocan en una placa con papel manteca o enmantecada, preferentemente con aceite vegetal.
Finalmente, se hornean a 180 grados Celsius por un lapso de 12 a 15 minutos, hasta que los bordes adquieran un tono dorado, y se dejan enfriar para que tomen la consistencia perfecta.
