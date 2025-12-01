1 min
Idea de snack saludable y rápido para llevar o tener a mano en el trabajo
Ideal para picotear si te dan ganas de algo dulce. La sugerencia es de @pam.pellegrini.
Lista de Ingredientes
copos de maíz: 1 taza
avena: 1/4 taza
cacao amargo: 1 cda.
miel: 1 cda. grande
mantequilla de maní: 3 cdas. grandes
Preparación
Se puede poner todo en budinera de silicona así es más fácil de desmoldar. También se puede usar un molde forrado con film.
Mezclar todos los ingredientes. Aplastar bien y por encima agregar la mezcla de chocolate derretido, aceite y maníes. Llevar a heladera hasta que endurezca.
