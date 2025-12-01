SUSCRIBITE
1 min cronometro
Yo Como

Idea de snack saludable y rápido para llevar o tener a mano en el trabajo

Ideal para picotear si te dan ganas de algo dulce. La sugerencia es de @pam.pellegrini.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

copos de maíz: 1 taza

avena: 1/4 taza

cacao amargo: 1 cda.

miel: 1 cda. grande

mantequilla de maní: 3 cdas. grandes

Preparación

Se puede poner todo en budinera de silicona así es más fácil de desmoldar. También se puede usar un molde forrado con film.

Mezclar todos los ingredientes. Aplastar bien y por encima agregar la mezcla de chocolate derretido, aceite y maníes. Llevar a heladera hasta que endurezca.


Temas

Alimentación

Cómo hacer

Gastronomía

golosinas

snacks

turrones

Preparación

