Solo 15 minutos el domingo: el hábito que puede cambiar tus lunes y ayudarte a vivir con menos estrés

El domingo suele ser sinónimo de descanso, pero también puede convertirse en el momento en que empiezan a aparecer las preocupaciones por la semana que viene. Las tareas pendientes, los compromisos laborales, la ropa por preparar y las obligaciones familiares pueden generar una sensación de agobio incluso antes de que llegue el lunes.

Sin embargo, existe una estrategia sencilla que propone cambiar esa dinámica: el método de los 15 minutos del domingo, una pequeña rutina que combina orden, planificación y bienestar personal.

La idea es simple: no dedicar horas a limpiar ni intentar resolver todo lo pendiente, sino reservar apenas un cuarto de hora para preparar algunos aspectos de la semana y reducir las decisiones de último momento.

Qué es el método de los 15 minutos del domingo y por qué puede ayudarte

El método consiste en dividir 15 minutos en tres bloques de cinco minutos, destinados a organizar el hogar, revisar los compromisos y preparar algunos elementos necesarios para el lunes.

No se trata de una técnica clínica ni de una fórmula que garantice eliminar el estrés, sino de una propuesta práctica basada en principios de organización cotidiana.

Tener a mano lo que necesitás, anticipar compromisos y despejar algunos espacios puede disminuir la cantidad de pequeñas decisiones que debés tomar al comenzar el día.

Además, establecer objetivos breves y alcanzables puede resultar menos abrumador que intentar ordenar toda la casa o planificar la semana completa de una sola vez.

Primeros 5 minutos: ordenar el espacio que más utilizás

El primer paso consiste en elegir un solo lugar de la casa que suele acumular objetos durante el fin de semana.

Puede ser la mesada de la cocina, la mesa del comedor, el escritorio o el sector donde dejás las llaves, la cartera y otros elementos cotidianos.

Durante cinco minutos:

Retirá los objetos que no pertenecen a ese lugar.

Guardá lo que esté fuera de sitio.

Limpiá rápidamente la superficie si es necesario.

Dejá a mano únicamente lo que vas a utilizar.

El secreto es no intentar ordenar toda la casa. Concentrarse en un espacio pequeño permite conseguir un resultado visible sin dedicar demasiado tiempo.

Los siguientes 5 minutos: organizar los pendientes de la semana

Una vez que el espacio está despejado, llega el momento de revisar las actividades de los próximos días.

Para eso, podés utilizar una agenda, el calendario del celular o una hoja de papel.

Anotá tres prioridades para el lunes y revisá si tenés turnos médicos, reuniones, vencimientos o compromisos familiares que no querés olvidar.

También podés identificar una tarea importante que venís postergando y dividirla en pasos más pequeños.

La recomendación es evitar las listas interminables. En lugar de escribir todo lo que deberías hacer durante la semana, elegí aquello que realmente necesita tu atención inmediata.

De esta manera, el lunes comenzará con una idea más clara de cuáles son las prioridades.

Últimos 5 minutos: preparar lo necesario para el lunes

El tercer bloque está dedicado a resolver pequeñas tareas que suelen generar apuro durante las primeras horas de la mañana.

Algunas opciones son:

Dejar preparada la ropa que vas a usar.

Revisar que tengas las llaves, documentos y objetos personales.

Organizar la mochila o el bolso de trabajo.

Pensar qué vas a desayunar o llevar para comer.

Dejar listo un espacio para comenzar la jornada.

No hace falta hacer todo. Elegí dos o tres acciones que puedan facilitarte la mañana siguiente.

Preparar con anticipación estos detalles puede ayudarte a evitar olvidos y reducir las corridas habituales del lunes.

El verdadero secreto: no convertir el domingo en otro día de obligaciones

Uno de los errores más comunes al intentar organizar la semana es transformar el domingo en una jornada llena de tareas domésticas.

El objetivo del método de los 15 minutos es exactamente el contrario: resolver algunos pendientes sin sacrificar el descanso.

Por eso, es importante establecer un límite de tiempo. Podés utilizar un temporizador y detenerte cuando se cumplan los 15 minutos, aunque todavía queden cosas por hacer.

Si el domingo estás especialmente cansado, también podés reducir la rutina a cinco minutos o elegir únicamente la tarea que más te ayude.

La organización debe funcionar como una herramienta para simplificar la vida cotidiana, no como una nueva fuente de exigencias.

Cómo evitar la ansiedad del domingo antes de comenzar la semana

La sensación de inquietud que algunas personas experimentan cuando termina el fin de semana suele conocerse popularmente como Sunday scaries, una expresión en inglés que hace referencia a la preocupación anticipada por las obligaciones del lunes.

Aunque no constituye un diagnóstico médico, esta experiencia puede aparecer cuando se acumulan responsabilidades, compromisos y expectativas sobre la semana siguiente.

Además de organizar algunos pendientes, puede ser útil reservar un momento agradable para el domingo por la tarde.

Leer, escuchar música, salir a caminar, compartir unos mates o disfrutar de una película son alternativas sencillas para cerrar el fin de semana sin que toda la atención esté puesta en el trabajo.

También es conveniente respetar los horarios de descanso y evitar que la planificación termine extendiéndose hasta altas horas de la noche.

Una rutina de 15 minutos que podés repetir todos los domingos

La principal ventaja de esta propuesta es que no requiere comprar organizadores, descargar aplicaciones ni modificar por completo tus hábitos.

Solo necesitás dedicar unos minutos a tres acciones concretas: ordenar un espacio, definir prioridades y preparar lo indispensable para el día siguiente.

Con el tiempo, podés adaptar la rutina a tus necesidades, sumar pequeñas tareas o cambiar el momento del día en que la realizás.

Empezar la semana con la casa perfectamente ordenada no es indispensable. A veces, despejar una mesada, anotar tres pendientes y dejar preparado el bolso alcanza para que el lunes resulte un poco más sencillo.

Porque el verdadero objetivo no es hacer más cosas durante el domingo, sino disfrutar del descanso y comenzar la semana con menos preocupaciones.