Dolli Irigoyen rompió el silencio sobre su supuesto conflicto con Maru Botana: se enojó y lanzó una frase inesperada

Dolli Irigoyen protagonizó un incómodo momento frente a las cámaras de Intrusos (América TV) cuando un periodista le preguntó por un supuesto conflicto con Maru Botana, en medio de las críticas que recibió la cocinera por su desempeño como jurado de MasterChef Celebrity.

El episodio ocurrió el viernes 30 de octubre, a la salida de la grabación de Almorzando con Juana. Según informó PrimiciasYa, la reconocida chef se mostró molesta ante la consulta, tapó el micrófono con las manos y se alejó del cronista. Sin embargo, segundos después regresó para aclarar su postura y defender públicamente a su colega.

La reacción llamó especialmente la atención porque Irigoyen había dado un “me gusta” a comentarios críticos sobre Botana en redes sociales, un gesto que había alimentado versiones sobre posibles diferencias entre ambas.

Qué dijo Dolli Irigoyen sobre Maru Botana y por qué se enojó

La tensión comenzó cuando el periodista quiso conocer su opinión sobre los cuestionamientos que recibió Maru Botana por la manera en que prueba los platos de los participantes de MasterChef Celebrity.

Después de interrumpir brevemente la entrevista, Dolli decidió regresar y expresar su malestar por las críticas hacia su colega.

“Maru Botana es una gran profesional, la quiero mucho, la conozco desde que empezó a trabajar y la llevé yo a Utilísima”, aseguró.

Además, cuestionó los mensajes negativos que circulan en las redes sociales y consideró que resulta injusto atacar públicamente a una persona desde el anonimato.

Pero su descargo no terminó allí. La cocinera también se mostró molesta porque la controversia continuaba generando preguntas varias semanas después de haberse iniciado.

“Me parece muy desactualizado que sigas preguntando esto después de un mes y pico”, expresó.

Finalmente, lanzó una pregunta que dejó en evidencia su fastidio: “¿No hay noticias? ¿No hay noticias en este momento?”.

El supuesto conflicto entre Dolli Irigoyen y Maru Botana: cómo comenzó la polémica

Las especulaciones sobre un posible enfrentamiento surgieron después de que Dolli Irigoyen reaccionara con un “me gusta” a publicaciones críticas hacia Maru Botana.

Los cuestionamientos estaban relacionados con el desempeño de Botana en MasterChef Celebrity, donde algunos televidentes señalaron que la jurado aparentemente no probaba todos los platos antes de realizar sus devoluciones.

Una de las escenas que generó mayor repercusión ocurrió cuando Campi presentó unas empanadas de mondongo. En las redes sociales, varios usuarios cuestionaron la manera en que la cocinera evaluó la preparación.

Los comentarios dieron lugar a memes, críticas y especulaciones sobre su trabajo dentro del certamen.

Sin embargo, Irigoyen dejó en claro que mantiene una buena relación con Botana y destacó tanto su trayectoria como el vínculo profesional que las une desde hace años.

Qué respondió Maru Botana a las críticas por MasterChef Celebrity

Días antes, Maru Botana también había hablado públicamente sobre los cuestionamientos que recibió por sus degustaciones en el programa conducido por Wanda Nara.

En una entrevista con SQP (América TV), la cocinera aseguró que no estaba pendiente de los comentarios que circulaban en las redes sociales.

“Yo como muy poquito, como un pajarito”, explicó al referirse a las pequeñas porciones que suele probar.

También defendió su experiencia profesional y sostuvo que sus más de tres décadas de trayectoria en la gastronomía le permiten evaluar las preparaciones.

De esta manera, Botana buscó quitarle importancia a la polémica, mientras que Dolli Irigoyen salió a respaldarla públicamente.

Dolli Irigoyen también habló de su posible llegada a MasterChef Celebrity

Antes del tenso intercambio, la chef había sido consultada sobre la posibilidad de reemplazar temporalmente a Damián Betular en MasterChef Celebrity.

El pastelero tiene compromisos teatrales con Hairspray durante enero, por lo que surgieron versiones sobre quién podría ocupar su lugar en el jurado.

Sin embargo, Irigoyen aclaró que no existe ninguna decisión confirmada y reconoció que el ritmo de grabación diario del programa podría resultar demasiado exigente para ella.

La cocinera explicó que disfruta participar ocasionalmente como reemplazo, pero que asumir un compromiso permanente implicaría una dedicación que, por ahora, no estaría dispuesta a aceptar.

Así, entre los rumores sobre su posible incorporación al reality y las versiones de un enfrentamiento con Maru Botana, Dolli Irigoyen terminó protagonizando uno de los momentos más comentados de la jornada televisiva.