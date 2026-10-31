Javier Milei llega a Neuquén: inaugurará un auditorio evangélico y mantendrá reuniones políticas clave de cara a 2027

El presidente Javier Milei viajará este sábado a la provincia de Neuquén para participar de la inauguración del nuevo auditorio de la iglesia evangélica Jesús es Rey. El evento religioso y político coincidirá con la conmemoración del Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.

El medio Infobae detalló que la presencia del mandatario nacional en territorio neuquino responde a una invitación directa de los pastores locales y referentes de la comunidad de fe. El flamante edificio, ubicado frente a la Terminal de Ómnibus de la capital provincial, requirió de largos años de esfuerzo financiero sostenido por los fieles.

La obra demandó una construcción proyectada durante más de una década e impulsada por la familia de la senadora nacional Nadia Márquez. El imponente recinto cuenta con una capacidad estimada para albergar a unas cuatro mil personas en sus instalaciones principales.

La congregación es liderada históricamente por el pastor Hugo Márquez, padre de la legisladora libertaria que responde de manera directa al armado nacional. Su figura cobró un fuerte peso político dentro del oficialismo en el Congreso nacional debido a su cercanía con la cúpula partidaria.

Las Claves políticas y repercusiones regionales

La agenda del jefe de Estado en la Patagonia excederá el plano estrictamente religioso y tendrá una marcada lectura geopolítica interna. Desde las filas libertarias evalúan a la senadora provincial como una pieza clave para disputar la gobernación local en los próximos comicios.

Esa estrategia electoral genera cortocircuitos con el mandatario provincial Rolando Figueroa, quien mantiene una relación dialoguista con la administración central. Los armadores del oficialismo nacional cuestionan la gestión económica del gobierno neuquino y preparan una alternativa propia para el calendario electoral venidero.

Javier Milei pasó por Neuquén el 12 de octubre por la Expo Argentina Oil & Gas Patagonia: Oscar Livera.

A la ceremonia religiosa también asistirá la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a otros legisladores y referentes nacionales. La presencia de la comitiva nacional busca respaldar a sus aliados distritales en un distrito estratégico por la actividad hidrocarburífera de Vaca Muerta.

Las tensiones internas también se reflejan en el parlamento nacional por el reparto de comisiones clave dentro del recinto legislativo. La puja por espacios de poder expuso diferencias entre distintos sectores del oficialismo y sus socios circunstanciales en la Cámara alta.

Cuál es la expectativa institucional en la provincia

El gobernador Rolando Figueroa tiene la potestad exclusiva de fijar el cronograma electoral que regirá en los comicios provinciales previstos para el año próximo. Los tiempos legales obligan al Poder Ejecutivo local a definir las fechas definitivas en las próximas semanas conforme a la normativa vigente.

La visita presidencial genera diversas reacciones en el arco político y social de la región patagónica ante el nuevo escenario electoral. Mientras el oficialismo busca consolidar su estructura territorial, los sectores opositores preparan distintas manifestaciones de rechazo a la actividad oficial.