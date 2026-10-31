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Tormentas, lluvias y posible granizo: las zonas de Río Negro y Neuquén bajo alerta este sábado

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas para distintas regiones de ambas provincias. Advierten por lluvias intensas en cortos períodos, ráfagas fuertes y posible caída de granizo.

Redacción

Por Redacción

Alerta amarilla por tormentas en Río Negro y Neuquén.

Alerta amarilla por tormentas en Río Negro y Neuquén.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por tormentas para distintas zonas de Río Negro y Neuquén durante este sábado. Las advertencias alcanzan principalmente a la tarde y, en el caso de territorio rionegrino, también se extenderán durante la noche.

Alertas amarillas por tormentas para zonas de Río Negro y Neuquén

En Río Negro, las áreas bajo alerta son Conesa, la Meseta de Adolfo Alsina, la Meseta de San Antonio y Valcheta. Según el organismo, se esperan tormentas de variada intensidad, que podrían estar acompañadas por lluvias abundantes en períodos cortos, ocasional caída de granizo y ráfagas fuertes.

Además, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 15 y 30 milímetros, aunque esos registros podrían ser superados de manera puntual.

En Neuquén, la advertencia comprende al este de Loncopué, Picunches y Ñorquín, el oeste de Añelo y Pehuenches, y el sur de Chos Malal y Minas. En estos sectores, la alerta rige durante la tarde del sábado.

Ante este escenario, el SMN recomendó evitar salir, no sacar la basura y mantener limpios los desagües y sumideros. También aconsejó desconectar los electrodomésticos y cortar la electricidad si ingresa agua en las viviendas.

Por último, pidió cerrar puertas y ventanas, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y buscar refugio en un edificio, una casa o un vehículo cerrado si las tormentas sorprenden al aire libre.


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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por tormentas para distintas zonas de Río Negro y Neuquén durante este sábado. Las advertencias alcanzan principalmente a la tarde y, en el caso de territorio rionegrino, también se extenderán durante la noche.

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