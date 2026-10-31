Crecen rápido y casi no necesitan cuidados: las 5 plantas de interior que llenan tu casa de verde esta primavera

Las plantas de interior se convirtieron en grandes protagonistas de la decoración. Aportan frescura, color y una sensación de conexión con la naturaleza, incluso en departamentos pequeños o ambientes donde no hay espacio para un jardín.

Pero no todas crecen al mismo ritmo. Mientras algunas especies tardan años en alcanzar un tamaño considerable, otras pueden desarrollar hojas y tallos nuevos en pocas semanas, siempre que reciban la luz, el agua y los nutrientes adecuados.

Con la llegada de la primavera, muchas plantas retoman su crecimiento activo y es un buen momento para incorporarlas al hogar.

Potus, monstera, singonio, cinta y filodendro son cinco opciones que combinan belleza, facilidad de mantenimiento y un crecimiento que puede resultar especialmente vistoso.

1. Potus: la planta de interior que crece rápido y es casi imposible de ignorar

El potus (Epipremnum aureum) es una de las plantas más populares para decorar interiores. Sus hojas verdes, muchas veces combinadas con tonos amarillos o crema, y sus tallos colgantes lo convierten en una excelente opción para estantes, bibliotecas y macetas suspendidas.

Una de sus principales ventajas es su crecimiento vigoroso cuando recibe luz indirecta abundante.

Además, puede cultivarse como planta colgante o guiarse sobre un tutor para conseguir un efecto vertical.

Cómo cuidarlo para que crezca:

Luz: abundante, pero indirecta. Tolera ambientes menos luminosos, aunque crece más lentamente.

abundante, pero indirecta. Tolera ambientes menos luminosos, aunque crece más lentamente. Riego: cuando los primeros centímetros del sustrato estén secos.

cuando los primeros centímetros del sustrato estén secos. Ubicación: cerca de una ventana luminosa, sin sol intenso directo.

cerca de una ventana luminosa, sin sol intenso directo. Consejo: podá los tallos demasiado largos para estimular nuevas ramificaciones.

Con buenas condiciones, el potus puede desarrollar tallos extensos y transformar rápidamente un rincón de la casa.

2. Monstera: hojas grandes y un efecto selvático en el living

La monstera (Monstera deliciosa), también conocida como costilla de Adán, es una de las especies más elegidas para crear ambientes de estilo tropical.

Sus hojas grandes, verdes y con aberturas características aportan volumen y una presencia decorativa muy marcada.

Aunque su velocidad de crecimiento depende de las condiciones, durante la primavera y el verano puede producir nuevas hojas con regularidad.

Cómo cuidarla para que crezca:

Luz: indirecta brillante.

indirecta brillante. Riego: cuando se seque la capa superior del sustrato.

cuando se seque la capa superior del sustrato. Ubicación: un ambiente amplio y luminoso.

un ambiente amplio y luminoso. Consejo: colocá un tutor para acompañar su crecimiento trepador.

Es importante recordar que las hojas jóvenes pueden aparecer enteras y desarrollar sus características divisiones a medida que la planta madura.

3. Singonio: una planta de crecimiento rápido ideal para espacios pequeños

El singonio (Syngonium podophyllum) se destaca por sus hojas en forma de flecha y por la variedad de colores que pueden presentar sus diferentes cultivares.

Existen ejemplares verdes, rosados y variegados, lo que permite incorporarlos a distintos estilos de decoración.

Es una planta de crecimiento relativamente rápido, especialmente en ambientes cálidos y con buena luminosidad.

Cuando es joven mantiene una forma compacta, pero con el tiempo puede desarrollar tallos trepadores o colgantes.

Cómo cuidarlo para que crezca:

Luz: indirecta, de intensidad media a alta.

indirecta, de intensidad media a alta. Riego: moderado, evitando que el sustrato permanezca encharcado.

moderado, evitando que el sustrato permanezca encharcado. Ubicación: cerca de una ventana con luz filtrada.

cerca de una ventana con luz filtrada. Consejo: podá las puntas de los tallos para favorecer una apariencia más frondosa.

Es una excelente alternativa para escritorios, mesas auxiliares y estanterías.

4. Cinta o lazo de amor: la planta que se multiplica fácilmente

La cinta (Chlorophytum comosum), también conocida como lazo de amor o mala madre, es una de las plantas de interior más fáciles de mantener.

Sus hojas largas y arqueadas, generalmente verdes con franjas claras, forman una mata decorativa que puede crecer con rapidez.

Pero su característica más llamativa es que produce pequeños hijuelos en tallos largos, que pueden convertirse en nuevas plantas.

Cómo cuidarla para que crezca:

Luz: indirecta brillante, aunque tolera luz media.

indirecta brillante, aunque tolera luz media. Riego: cuando la superficie del sustrato comienza a secarse.

cuando la superficie del sustrato comienza a secarse. Ubicación: macetas colgantes, estantes o muebles elevados.

macetas colgantes, estantes o muebles elevados. Consejo: aprovechá los hijuelos para multiplicarla y crear nuevas macetas.

Durante los meses cálidos, una cinta saludable puede desarrollar numerosos brotes y convertirse en una planta muy abundante.

5. Filodendro corazón: hojas brillantes y tallos que llenan de verde cualquier ambiente

El filodendro corazón (Philodendron hederaceum) es otra de las especies recomendadas para quienes buscan una planta decorativa y de crecimiento vigoroso.

Sus hojas tienen forma de corazón y un color verde intenso. Sus tallos flexibles pueden caer desde una maceta colgante o trepar sobre un soporte.

Con luz indirecta y temperaturas agradables, puede crecer de manera sostenida durante la primavera y el verano.

Cómo cuidarlo para que crezca:

Luz: indirecta, preferentemente brillante.

indirecta, preferentemente brillante. Riego: cuando la parte superior de la tierra esté seca.

cuando la parte superior de la tierra esté seca. Ubicación: estantes, bibliotecas o macetas suspendidas.

estantes, bibliotecas o macetas suspendidas. Consejo: recortá los tallos largos para favorecer una planta más tupida.

Es una alternativa especialmente atractiva para quienes buscan crear una pared verde o decorar espacios en altura.

El secreto para que las plantas de interior crezcan más rápido esta primavera

Aunque cada especie tiene necesidades diferentes, la luz es uno de los factores más importantes para favorecer el crecimiento.

Muchas plantas de interior sobreviven en ambientes con poca luminosidad, pero eso no significa que puedan crecer rápidamente en esas condiciones.

Para estimular su desarrollo, conviene tener en cuenta algunos cuidados básicos:

Elegir un lugar luminoso: la mayoría de estas especies prefiere luz indirecta abundante.

la mayoría de estas especies prefiere luz indirecta abundante. Evitar el exceso de agua: las raíces necesitan oxígeno y pueden dañarse si el sustrato permanece encharcado.

las raíces necesitan oxígeno y pueden dañarse si el sustrato permanece encharcado. Utilizar macetas con drenaje: permiten eliminar el agua sobrante.

permiten eliminar el agua sobrante. Revisar las raíces: si ocupan casi todo el recipiente, puede ser momento de trasplantar.

si ocupan casi todo el recipiente, puede ser momento de trasplantar. Fertilizar con moderación: durante el crecimiento activo, siguiendo las indicaciones del producto.

durante el crecimiento activo, siguiendo las indicaciones del producto. Limpiar las hojas: retirar el polvo permite aprovechar mejor la luz disponible.

Un error frecuente es pensar que cuanto más se riega una planta, más rápido crecerá. En realidad, el exceso de humedad puede provocar pudrición de raíces y frenar su desarrollo.

Dónde colocar estas plantas en casa para que luzcan mejor

La ubicación también puede transformar por completo el aspecto de un ambiente.

El potus y el filodendro corazón son ideales para estantes altos, porque sus tallos pueden caer y crear una especie de cortina verde.

La monstera, en cambio, funciona muy bien como protagonista de un rincón luminoso del living, gracias al tamaño de sus hojas.

El singonio puede decorar mesas auxiliares y escritorios, mientras que la cinta resulta especialmente atractiva en macetas colgantes.

En Río Negro y Neuquén, donde el clima puede ser seco y las temperaturas varían considerablemente, conviene mantenerlas alejadas de corrientes frías, calefactores y ventanas que reciban sol intenso durante muchas horas.

Un dato importante: potus, monstera, singonio y filodendro contienen sustancias irritantes si se mastican, por lo que deben mantenerse fuera del alcance de mascotas y niños pequeños. La cinta suele considerarse una alternativa más segura para hogares con animales.

Cinco plantas para renovar tu casa sin grandes gastos

No hace falta llenar todos los ambientes de macetas para conseguir una decoración más natural.

Una sola planta bien ubicada puede cambiar la apariencia de un rincón, aportar color y acompañar diferentes estilos de decoración.

Además, varias de estas especies pueden multiplicarse mediante esquejes o hijuelos, lo que permite sumar nuevas plantas sin necesidad de comprarlas.

La primavera es una excelente oportunidad para empezar: con luz adecuada, riego moderado y un poco de paciencia, estas cinco plantas pueden convertirse en las protagonistas verdes de tu hogar.