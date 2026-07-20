Tartiflette: la receta francesa con papas, panceta y queso gratinado que conquista en invierno

Este clásico de la gastronomía francesa conquista por su combinación de papas tiernas, cebollas caramelizadas. Foto ilustrativa.

La tartiflette es uno de los platos más tradicionales de la región de Saboya, en los Alpes franceses. Cremosa, abundante y reconfortante, combina papas, panceta, cebolla, crema y un queso fundente que forma una costra dorada irresistible. Es una receta ideal para los días fríos y muy fácil de preparar en casa.

Ingredientes (4 a 6 porciones)

1,2 kg de papas

250 g de panceta o bacon en cubos

2 cebollas grandes

200 ml de crema de leche

1 diente de ajo

250 a 300 g de queso Reblochon (o brie, camembert o reblochon argentino como reemplazo)

2 cucharadas de manteca

Sal y pimienta negra

Nuez moscada (opcional)

Cómo hacer tartiflette, paso a paso

Lavar las papas y cocinarlas con cáscara en agua con sal durante 20 a 25 minutos. Deben quedar tiernas, pero firmes. Escurrir, dejar enfriar unos minutos, pelarlas y cortarlas en rodajas de aproximadamente un centímetro. Mientras tanto, derretir la manteca en una sartén y cocinar la panceta hasta que esté dorada. Agregar las cebollas cortadas en pluma y cocinar a fuego medio hasta que queden transparentes y ligeramente caramelizadas. Incorporar la crema de leche, condimentar con pimienta y, si se desea, una pizca de nuez moscada. Cocinar durante dos minutos. Frotar una fuente para horno con el diente de ajo. Colocar una capa de papas, cubrir con parte de la mezcla de panceta y cebolla y repetir hasta terminar los ingredientes. Cortar el queso por la mitad en sentido horizontal y distribuirlo sobre la preparación con la corteza hacia arriba. Llevar al horno precalentado a 200 °C durante 20 a 25 minutos, hasta que el queso se derrita por completo y la superficie quede bien gratinada. Dejar reposar cinco minutos antes de servir.

Trucos para que salga perfecta

No cocines demasiado las papas antes de llevarlas al horno para que no se desarmen.

Si no conseguís queso Reblochon, el brie o el camembert son excelentes alternativas.

Podés sumar un chorrito de vino blanco seco a la cebolla mientras se cocina para darle un sabor más auténtico.

Acompañala con una ensalada verde para equilibrar la intensidad del plato.

¿Con qué acompañar la tartiflette?

La tartiflette se disfruta recién salida del horno y combina muy bien con una ensalada de hojas verdes, pepinillos en vinagre o vegetales frescos. Para beber, un vino blanco seco o un tinto joven complementan perfectamente sus sabores intensos.