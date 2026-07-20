Cómo hacer clafoutis de cerezas: el clásico postre francés fácil, esponjoso y lleno de sabor
Con pocos ingredientes y una preparación muy sencilla, este clásico de Francia combina una masa suave con cerezas frescas y se convierte en el postre perfecto para cualquier ocasión.
El clafoutis de cerezas es uno de los postres más tradicionales de la repostería francesa. Su preparación es sencilla y combina una masa liviana, similar a la de un flan o panqueque, con cerezas frescas que, al hornearse, liberan todo su jugo y aportan un sabor inconfundible.
Ideal para acompañar un café o servir como postre, esta receta requiere pocos ingredientes y puede prepararse en menos de una hora.
Ingredientes
- 500 gramos de cerezas frescas
- 3 huevos
- 100 gramos de azúcar
- 80 gramos de harina 0000
- 250 ml de leche
- 100 ml de crema de leche (opcional, para una textura más cremosa)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Ralladura de medio limón (opcional)
- 1 pizca de sal
- Manteca para enmantecar la fuente
- Azúcar impalpable para decorar
Cómo preparar un clafoutis de cerezas paso a paso
- Precalentar el horno a 180 °C.
- Lavar las cerezas. Se pueden dejar con carozo, como indica la receta tradicional, o retirarlo para facilitar el consumo.
- Enmantecar una fuente para horno y distribuir las cerezas de manera uniforme.
- En un bol, batir los huevos con el azúcar hasta integrar.
- Agregar la harina tamizada y la pizca de sal.
- Incorporar la leche, la crema de leche y la esencia de vainilla. Mezclar hasta obtener una preparación lisa y sin grumos.
- Verter la mezcla sobre las cerezas.
- Hornear durante 35 a 45 minutos, o hasta que el centro esté firme y la superficie dorada.
- Dejar entibiar unos minutos antes de servir.
- Espolvorear con azúcar impalpable.
Consejos para que salga perfecto
- Si las cerezas son muy jugosas, secarlas bien antes de usarlas.
- No sobrebatir la preparación para mantener una textura suave.
- Puede servirse tibio o frío.
- Acompañado con crema batida, helado de vainilla o una cucharada de yogur natural resulta aún más delicioso.
La receta original del clafoutis, originaria de la región francesa de Limousin, se prepara con las cerezas enteras y con carozo, ya que durante la cocción aportan un ligero aroma a almendras. Sin embargo, en la actualidad es común retirar los carozos para hacerlo más práctico al momento de comer.
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