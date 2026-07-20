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Cómo hacer clafoutis de cerezas: el clásico postre francés fácil, esponjoso y lleno de sabor

Con pocos ingredientes y una preparación muy sencilla, este clásico de Francia combina una masa suave con cerezas frescas y se convierte en el postre perfecto para cualquier ocasión.

Redacción

Por Redacción

La receta de clafoutis de cerezas que conquista por su sabor y su facilidad. Foto: ilustrativa.

La receta de clafoutis de cerezas que conquista por su sabor y su facilidad. Foto: ilustrativa.

El clafoutis de cerezas es uno de los postres más tradicionales de la repostería francesa. Su preparación es sencilla y combina una masa liviana, similar a la de un flan o panqueque, con cerezas frescas que, al hornearse, liberan todo su jugo y aportan un sabor inconfundible.

Ideal para acompañar un café o servir como postre, esta receta requiere pocos ingredientes y puede prepararse en menos de una hora.

Ingredientes

  • 500 gramos de cerezas frescas
  • 3 huevos
  • 100 gramos de azúcar
  • 80 gramos de harina 0000
  • 250 ml de leche
  • 100 ml de crema de leche (opcional, para una textura más cremosa)
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • Ralladura de medio limón (opcional)
  • 1 pizca de sal
  • Manteca para enmantecar la fuente
  • Azúcar impalpable para decorar

Cómo preparar un clafoutis de cerezas paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 °C.
  2. Lavar las cerezas. Se pueden dejar con carozo, como indica la receta tradicional, o retirarlo para facilitar el consumo.
  3. Enmantecar una fuente para horno y distribuir las cerezas de manera uniforme.
  4. En un bol, batir los huevos con el azúcar hasta integrar.
  5. Agregar la harina tamizada y la pizca de sal.
  6. Incorporar la leche, la crema de leche y la esencia de vainilla. Mezclar hasta obtener una preparación lisa y sin grumos.
  7. Verter la mezcla sobre las cerezas.
  8. Hornear durante 35 a 45 minutos, o hasta que el centro esté firme y la superficie dorada.
  9. Dejar entibiar unos minutos antes de servir.
  10. Espolvorear con azúcar impalpable.

Consejos para que salga perfecto

  • Si las cerezas son muy jugosas, secarlas bien antes de usarlas.
  • No sobrebatir la preparación para mantener una textura suave.
  • Puede servirse tibio o frío.
  • Acompañado con crema batida, helado de vainilla o una cucharada de yogur natural resulta aún más delicioso.

La receta original del clafoutis, originaria de la región francesa de Limousin, se prepara con las cerezas enteras y con carozo, ya que durante la cocción aportan un ligero aroma a almendras. Sin embargo, en la actualidad es común retirar los carozos para hacerlo más práctico al momento de comer.


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Receta fácil

El clafoutis de cerezas es uno de los postres más tradicionales de la repostería francesa. Su preparación es sencilla y combina una masa liviana, similar a la de un flan o panqueque, con cerezas frescas que, al hornearse, liberan todo su jugo y aportan un sabor inconfundible.

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