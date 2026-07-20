Cómo hacer clafoutis de cerezas: el clásico postre francés fácil, esponjoso y lleno de sabor

La receta de clafoutis de cerezas que conquista por su sabor y su facilidad. Foto: ilustrativa.

El clafoutis de cerezas es uno de los postres más tradicionales de la repostería francesa. Su preparación es sencilla y combina una masa liviana, similar a la de un flan o panqueque, con cerezas frescas que, al hornearse, liberan todo su jugo y aportan un sabor inconfundible.

Ideal para acompañar un café o servir como postre, esta receta requiere pocos ingredientes y puede prepararse en menos de una hora.

Ingredientes

500 gramos de cerezas frescas

3 huevos

100 gramos de azúcar

80 gramos de harina 0000

250 ml de leche

100 ml de crema de leche (opcional, para una textura más cremosa)

1 cucharadita de esencia de vainilla

Ralladura de medio limón (opcional)

1 pizca de sal

Manteca para enmantecar la fuente

Azúcar impalpable para decorar

Cómo preparar un clafoutis de cerezas paso a paso

Precalentar el horno a 180 °C. Lavar las cerezas. Se pueden dejar con carozo, como indica la receta tradicional, o retirarlo para facilitar el consumo. Enmantecar una fuente para horno y distribuir las cerezas de manera uniforme. En un bol, batir los huevos con el azúcar hasta integrar. Agregar la harina tamizada y la pizca de sal. Incorporar la leche, la crema de leche y la esencia de vainilla. Mezclar hasta obtener una preparación lisa y sin grumos. Verter la mezcla sobre las cerezas. Hornear durante 35 a 45 minutos, o hasta que el centro esté firme y la superficie dorada. Dejar entibiar unos minutos antes de servir. Espolvorear con azúcar impalpable.

Consejos para que salga perfecto

Si las cerezas son muy jugosas, secarlas bien antes de usarlas.

No sobrebatir la preparación para mantener una textura suave.

Puede servirse tibio o frío.

Acompañado con crema batida, helado de vainilla o una cucharada de yogur natural resulta aún más delicioso.

La receta original del clafoutis, originaria de la región francesa de Limousin, se prepara con las cerezas enteras y con carozo, ya que durante la cocción aportan un ligero aroma a almendras. Sin embargo, en la actualidad es común retirar los carozos para hacerlo más práctico al momento de comer.