Torta de pera y chocolate: una receta húmeda, fácil y perfecta para la merienda

Si hay una combinación que nunca falla en una torta, es la del chocolate con la fruta. En esta receta, la pera aporta humedad y un dulzor suave que combina muy bien con una masa intensa de cacao, dando como resultado una torta casera, tierna y con mucho sabor.

Lo mejor es que no hace falta tener experiencia en pastelería ni utilizar ingredientes difíciles de conseguir. Con unas pocas peras maduras, cacao, harina y algunos básicos de cocina se puede preparar una torta ideal para acompañar el mate, el café o simplemente darse un gusto durante la tarde.

Además, la pera puede colocarse tanto dentro de la preparación como en la superficie. Al cocinarse, queda tierna y aporta pequeños bocados jugosos que contrastan con el chocolate.

Ingredientes

2 peras maduras pero firmes

2 huevos

120 g de azúcar

100 ml de aceite

120 ml de leche

180 g de harina leudante

40 g de cacao amargo

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de polvo de hornear

1 pizca de sal

80 g de chocolate semiamargo picado, opcional

Cómo hacer la torta de pera y chocolate

Preparar las peras. Pelar una pera y cortarla en cubitos pequeños. La otra puede cortarse en láminas finas para decorar la superficie de la torta. Batir los huevos con el azúcar. Colocar ambos ingredientes en un bowl y batir durante unos minutos hasta obtener una mezcla más clara y aireada. Incorporar los líquidos. Agregar el aceite, la leche y la esencia de vainilla. Mezclar hasta integrar. Sumar los secos. Tamizar la harina, el cacao, el polvo de hornear y la pizca de sal. Incorporarlos de a poco a la preparación, mezclando suavemente para evitar que queden grumos. Agregar la pera. Incorporar los cubitos de pera y, si se quiere un sabor más intenso, el chocolate semiamargo picado. Preparar el molde. Colocar la mezcla en un molde de aproximadamente 22 centímetros previamente enmantecado y enharinado, o cubrirlo con papel manteca. Decorar. Distribuir las láminas de pera sobre la superficie. Hornear. Llevar a un horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 40 a 45 minutos. Para comprobar que está lista, insertar un palillo en el centro: debe salir sin masa cruda, aunque puede tener algunas migas húmedas. Dejar enfriar. Esperar unos minutos antes de desmoldar. La torta puede servirse tibia o completamente fría.

El secreto para que quede húmeda

Uno de los puntos importantes de esta receta es no excederse con la cocción. La pera ya aporta humedad a la preparación, por lo que una vez que el centro esté cocido conviene retirar la torta del horno.

También es importante utilizar peras maduras pero que todavía estén firmes. Si están demasiado blandas, pueden liberar mucho líquido durante la cocción y modificar la textura de la masa.

Para una versión todavía más golosa, se puede agregar chocolate semiamargo picado a la mezcla. Al cocinarse, algunos trozos quedan fundidos en el interior y hacen que cada porción tenga un toque extra de chocolate.