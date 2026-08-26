Tres votos en contra y varias ausencias: se aprobó la reelección indefinida en el TSJ de Neuquén

Con apenas tres votos en contra, la Legislatura de Neuquén sancionó hoy la reforma que habilita la reelección indefinida en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia. A partir de ahora cualquier vocal podrá perpetuarse al frente del cuerpo con una simple mayoría.

El proyecto, que eliminó la rotación obligatoria en el cargo, fue respaldado por el oficialismo que representa al gobernador Rolando Figueroa y sus aliados -entre ellos el MPN y el PRO- que en el recinto acompañaron en silencio.

La iniciativa la impulsó y defendió el diputado radical, César Gass. Fue tratada una sola vez en la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia y de inmediato obtuvo despacho. Este es un aspecto llamativo, ya que los proyectos de la oposición no suelen cosechar tan rápida adhesión.

La presidencia del TSJ se rotaba anualmente hasta 2023, cuando el propio tribunal presentó una propuesta para modificar la ley y permitir la reelección por un período en forma consecutiva. La intención era que todos pasaran por el puesto, a menos que manifestaran su voluntad de no hacerlo.

Hay un único vocal que le rehuye a la presidencia y es Alfredo Elosú Larumbe. El resto -Gustavo Mazieres, Evaldo Moya, Germán Busamia y Soledad Gennari- no tiene objeciones en ocupar el cargo.

En diciembre, el Poder Judicial definirá la conducción del tribunal en 2027. Con esta reforma, quien reúna una mayoría simple podrá ser reelegido año tras año.

Concentración de poder

Según planteó Gass a esta modificación «le sobra lógica» y garantiza la «transparencia». El legislador evitó referirse a que este cambio permite la reelección indefinida.

La diputada de izquierda, Julieta Ocampo, fue una de las que votó en contra junto a su par César Parra. Dijo que esta reforma «no responde a los intereses de las mayorías populares» y le importa únicamente a quienes están «en el poder político y en el poder judicial». Remarcó que habilita la «concentración de poder».

También lo rechazó la legisladora Mónica Guanque de Democracia Neuquén. Fue la única de su bloque que se pronunció, ya que María Cecilia Papa y Juan Méndez estuvieron ausentes al momento de la votación, al igual que la libertaria Brenda Buchiniz y todo Unión por la Patria.

Guanque sostuvo que la nueva ley es contraria a la Constitución de Neuquén, que en el artículo 239 establece que la presidencia «se turnará anualmente», y marcó que la Corte Suprema no tiene este freno legal.