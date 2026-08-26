Marcelo Tinelli habló sobre el conflicto entre Tini Stoessel y su papá: «Les deseo que …»

La supuesta interna entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. En medio de las versiones sobre un conflicto vinculado con la administración de su patrimonio y sus sociedades, Marcelo Tinelli habló sobre la situación y expresó su deseo de que padre e hija puedan recomponer el vínculo.

El conductor fue consultado este miércoles por el móvil de Intrusos y, aunque evitó opinar sobre las versiones de un conflicto económico, dejó una reflexión sobre la relación entre padres e hijos.

“Ojalá se solucionen todas las cosas entre padre e hija. Me parece que una de las cosas más tristes, feas, es tener algún problema con uno de tus hijos. Así que nada, les deseo que recuperen pronto ese vínculo”, expresó Tinelli.

Cuando le preguntaron específicamente por las versiones sobre cuestiones económicas, prefirió no profundizar. “No voy a hablar del tema. No tengo nada para hablar, no tengo nada para decir”, sostuvo.

El antecedente del conflicto entre Tinelli y Alejandro Stoessel

La situación vuelve a poner en escena la histórica relación conflictiva entre Marcelo Tinelli y Alejandro Stoessel, quienes estuvieron enfrentados durante años por cuestiones laborales y judiciales.

En ese contexto, las hijas del conductor, Candelaria y Micaela Tinelli, también realizaron publicaciones en las redes sociales que fueron interpretadas como referencias a la polémica que involucra a Tini y a su padre.

El mensaje de Candelaria Tinelli y la referencia a “Ángel”

Candelaria Tinelli publicó una serie de historias luego de que trascendiera el supuesto conflicto económico dentro de la familia Stoessel. “Judas dio el beso. Justicia divina”, escribió en una de las publicaciones. Además, agregó: “Amo mucho la sabiduría del universo y su karma”.

Luego aclaró que mantiene cariño por Tini. “La amo a ella, literal”, expresó. Sin embargo, recordó el impacto que tuvo en su familia la canción “Ángel”, incluida en el álbum Un mechón de pelo.

“Este tema me hizo mal a mí y a mis hermanos en su momento, cuando escuchábamos estadios cantándole a papá y gritando comentarios espantosos. Me da paz que las cosas salgan a la luz”, manifestó.

Las declaraciones hicieron referencia a la repercusión que tuvo la canción entre los seguidores de Tini, quienes en distintos momentos apuntaron contra Marcelo Tinelli.

La publicación de Micaela Tinelli

Minutos después, Micaela Tinelli también compartió una publicación en sus redes sociales.

“El único karma que le deseo a la gente que me hizo daño es que se encuentren a ellos mismos en alguien más”, decía la frase que difundió.

Sobre la imagen, agregó un contundente “1000%”, dejando en claro su coincidencia con el mensaje.

Qué pasó entre Tini y Alejandro Stoessel

Las publicaciones de las hijas de Tinelli se produjeron luego de que trascendiera que Tini habría solicitado una auditoría para revisar la administración de su carrera artística, su patrimonio y las sociedades vinculadas a su actividad profesional.

Según las versiones difundidas en programas de espectáculos, la revisión estaría centrada en empresas en las que Alejandro Stoessel figura como titular o socio principal.

También se habló de una posible disputa millonaria y de diferencias vinculadas con el manejo de las ganancias generadas por la carrera de la cantante.

Entre las versiones que trascendieron, se mencionó que el monto en discusión podría rondar los 70 millones de dólares. Además, se puso bajo análisis la existencia de documentación relacionada con los derechos de imagen de la artista.

Hasta el momento, Tini Stoessel y Alejandro Stoessel no realizaron declaraciones públicas para confirmar o desmentir las versiones sobre el supuesto conflicto familiar y económico.

Mientras tanto, las palabras de Marcelo Tinelli y las publicaciones de sus hijas volvieron a traer al presente la disputa que el conductor mantuvo durante años con Alejandro Stoessel y que, en parte, fue retratada por Tini en “Ángel”.