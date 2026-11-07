Cheesecake de frutos rojos: cómo hacer la torta que pidió el papa León XIV para su visita a la Argentina

El cheesecake de frutos rojos se convirtió en una de las recetas más comentadas en los días previos a la visita del papa León XIV a la Argentina. El pontífice habría solicitado especialmente esta torta para uno de sus desayunos en Buenos Aires, donde se alojará en la Nunciatura Apostólica. La preparación combina una base crocante de galletitas, un relleno suave de queso crema y una cobertura de frutas frescas.

Según informó Radio Mitre, la panadería Dos Escudos, ubicada en el barrio porteño de Recoleta, será la encargada de preparar el desayuno del Papa el lunes 9 de noviembre. Su propietario, Francisco Parrondo, confirmó en una entrevista con Arriba Argentinos que el menú incluirá facturas, sándwiches de miga y un cheesecake de frutos rojos, solicitado especialmente para la ocasión.

Cheesecake de frutos rojos: la receta casera de la torta elegida por el papa León XIV

El cheesecake es uno de los postres más populares por su combinación de texturas: una base de galletitas crocantes, un relleno cremoso y una cobertura de frutos rojos que aporta un toque fresco y ligeramente ácido.

Aunque existen distintas versiones, esta receta se prepara al horno y utiliza ingredientes fáciles de conseguir. Es ideal para compartir en familia, servir como postre o acompañar una merienda especial.

Tiempo de preparación: 30 minutos.

Tiempo de cocción: 50 a 60 minutos.

Tiempo de frío: al menos 4 horas.

Rinde: aproximadamente 8 porciones.

Ingredientes para hacer cheesecake de frutos rojos

Para la base:

200 gramos de galletitas de vainilla.

100 gramos de manteca derretida.

Para el relleno:

600 gramos de queso crema firme.

200 gramos de azúcar.

3 huevos.

200 gramos de crema de leche.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

1 cucharada de almidón de maíz.

Ralladura de 1 limón.

Para la cobertura de frutos rojos:

250 gramos de frutos rojos (frutillas, frambuesas, arándanos o moras).

80 gramos de azúcar.

Jugo de medio limón.

2 cucharadas de agua, si fuera necesario.

Cómo preparar el cheesecake de frutos rojos, paso a paso

Paso 1. Preparar la base crocante. Triturar las galletitas de vainilla hasta obtener una textura similar a la arena. Mezclarlas con la manteca derretida hasta formar una preparación húmeda.

Paso 2. Armar el molde. Distribuir la mezcla sobre la base de un molde desmontable de aproximadamente 22 centímetros. Presionar con una cuchara para compactarla y llevar al horno precalentado a 180°C durante 10 minutos. Retirar y dejar enfriar.

Paso 3. Preparar el relleno. En un recipiente, mezclar el queso crema con el azúcar hasta conseguir una textura suave y homogénea.

Paso 4. Incorporar los demás ingredientes. Agregar los huevos de a uno, la crema de leche, la esencia de vainilla, el almidón de maíz y la ralladura de limón. Integrar suavemente, sin batir demasiado para evitar incorporar aire.

Paso 5. Cocinar el cheesecake. Volcar el relleno sobre la base de galletitas y llevar al horno a 160°C durante aproximadamente 50 a 60 minutos. El centro debe quedar ligeramente tembloroso, pero los bordes tienen que estar firmes.

Paso 6. Dejar enfriar. Apagar el horno y dejar el cheesecake adentro, con la puerta entreabierta, durante unos 20 minutos. Después, retirarlo y esperar a que alcance temperatura ambiente.

Paso 7. Preparar la cobertura. Colocar los frutos rojos en una cacerola junto con el azúcar y el jugo de limón. Cocinar a fuego bajo durante 8 a 10 minutos, hasta obtener una salsa ligeramente espesa. Si es necesario, agregar un poco de agua.

Paso 8. Decorar y refrigerar. Cuando el cheesecake esté frío, distribuir la salsa de frutos rojos sobre la superficie. Llevar a la heladera durante al menos cuatro horas antes de desmoldar y servir.

El secreto para que el cheesecake quede cremoso y no se agriete

Uno de los errores más frecuentes al preparar cheesecake es cocinarlo demasiado o someterlo a cambios bruscos de temperatura.

Para conseguir una textura suave, firme y cremosa, es importante tener en cuenta algunos consejos:

No batir demasiado el relleno: incorporar mucho aire puede provocar grietas durante la cocción.

incorporar mucho aire puede provocar grietas durante la cocción. Utilizar ingredientes a temperatura ambiente: ayuda a conseguir una mezcla homogénea.

ayuda a conseguir una mezcla homogénea. Cocinar a temperatura moderada: el horno demasiado caliente puede secar el relleno.

el horno demasiado caliente puede secar el relleno. Dejar enfriar gradualmente: evita cambios bruscos que favorecen las grietas.

evita cambios bruscos que favorecen las grietas. Respetar el tiempo de heladera: el frío permite que el cheesecake adquiera la consistencia ideal para cortarlo.

La historia detrás del cheesecake que pidió el papa León XIV

La elección de esta torta se conoció durante los preparativos para la visita del pontífice a Buenos Aires.

La panadería Dos Escudos, ubicada en Recoleta, mantiene una relación habitual con la Nunciatura Apostólica y fue seleccionada para preparar los alimentos que se servirán durante la estadía del Papa.

Entre las opciones previstas para el desayuno del lunes 9 de noviembre se encuentran las tradicionales facturas argentinas, los sándwiches de miga y el cheesecake de frutos rojos.

La receta presentada es una versión casera inspirada en el postre elegido para el pontífice, no la fórmula original de la panadería.

Con ingredientes sencillos y algunos cuidados durante la cocción, es posible preparar en casa una torta cremosa, fresca y vistosa, perfecta para cualquier ocasión especial.