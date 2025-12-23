ESCUCHÁ RN RADIO
Tres postres caseros para hacer en esta Navidad: recetas paso a paso

No hace falta comprar postres elaborados para disfrutar de una mesa dulce completa. Con ingredientes simples y preparaciones accesibles, se pueden lograr opciones ricas y rendidoras.

Los mejores postres caseros para hacer en esta navidad.

La mesa dulce es uno de los momentos más esperados de la Navidad. Entre brindis, sobremesas largas y encuentros familiares, los postres caseros cobran un valor especial. No solo permiten ahorrar, sino también sumar sabores hechos en casa y adaptar las recetas al gusto de cada familia.

Tres postres caseros para navidad

En la mesa dulce navideña no pueden faltar los postres clásicos, esos que atraviesan generaciones y siempre tienen su lugar asegurado. Fáciles de preparar y con ingredientes accesibles, estas recetas permiten cerrar la cena con sabores conocidos y rendidores, ideales para compartir en familia.

A continuación, tres opciones infalibles para esta Navidad.

1. Postre helado de crema y limón

Fresco y liviano, es ideal para las noches calurosas de diciembre.

Ingredientes

  • 1 paquete de galletitas de vainilla
  • 400 ml de crema para batir
  • 1 lata de leche condensada
  • Jugo y ralladura de 1 limón

Preparación

  1. Batir la crema a medio punto.
  2. Agregar la leche condensada y el jugo de limón.
  3. Incorporar la ralladura con movimientos envolventes.
  4. En una fuente, armar capas de galletitas y crema.
  5. Llevar al freezer por al menos 4 horas.
  6. Servir bien frío.

2. Tiramisú

Un clásico italiano que nunca falla y se adapta perfecto a la mesa navideña.

Ingredientes

  • 2 paquetes de vainillas
  • 500 g de queso mascarpone
  • 3 huevos
  • 100 g de azúcar
  • 1 taza de café fuerte frío
  • Cacao amargo en polvo

Preparación

  1. Separar claras y yemas.
  2. Batir las yemas con el azúcar hasta que estén claras.
  3. Agregar el mascarpone y mezclar suavemente.
  4. Batir las claras a punto nieve e incorporarlas con movimientos envolventes.
  5. Humedecer las vainillas en café y colocarlas en una fuente.
  6. Alternar capas de vainillas y crema.
  7. Espolvorear con cacao y llevar a la heladera por 4 horas.

3. Flan casero

Simple, rendidor y siempre presente en las Fiestas.

Ingredientes

  • 1 litro de leche
  • 5 huevos
  • 200 g de azúcar
  • Esencia de vainilla

Preparación

  1. Hacer un caramelo con parte del azúcar y cubrir una flanera.
  2. Calentar la leche sin hervir.
  3. Batir los huevos con el resto del azúcar y la vainilla.
  4. Agregar la leche tibia de a poco.
  5. Volcar en la flanera.
  6. Cocinar a baño María en horno a 160°C durante 50–60 minutos.
  7. Dejar enfriar y llevar a la heladera antes de desmoldar.

