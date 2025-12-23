Tres postres caseros para hacer en esta Navidad: recetas paso a paso

Los mejores postres caseros para hacer en esta navidad.

La mesa dulce es uno de los momentos más esperados de la Navidad. Entre brindis, sobremesas largas y encuentros familiares, los postres caseros cobran un valor especial. No solo permiten ahorrar, sino también sumar sabores hechos en casa y adaptar las recetas al gusto de cada familia.

Tres postres caseros para navidad

En la mesa dulce navideña no pueden faltar los postres clásicos, esos que atraviesan generaciones y siempre tienen su lugar asegurado. Fáciles de preparar y con ingredientes accesibles, estas recetas permiten cerrar la cena con sabores conocidos y rendidores, ideales para compartir en familia.

A continuación, tres opciones infalibles para esta Navidad.

1. Postre helado de crema y limón

Fresco y liviano, es ideal para las noches calurosas de diciembre.

Ingredientes

1 paquete de galletitas de vainilla

400 ml de crema para batir

1 lata de leche condensada

Jugo y ralladura de 1 limón

Preparación

Batir la crema a medio punto. Agregar la leche condensada y el jugo de limón. Incorporar la ralladura con movimientos envolventes. En una fuente, armar capas de galletitas y crema. Llevar al freezer por al menos 4 horas. Servir bien frío.

2. Tiramisú

Un clásico italiano que nunca falla y se adapta perfecto a la mesa navideña.

Ingredientes

2 paquetes de vainillas

500 g de queso mascarpone

3 huevos

100 g de azúcar

1 taza de café fuerte frío

Cacao amargo en polvo

Preparación

Separar claras y yemas. Batir las yemas con el azúcar hasta que estén claras. Agregar el mascarpone y mezclar suavemente. Batir las claras a punto nieve e incorporarlas con movimientos envolventes. Humedecer las vainillas en café y colocarlas en una fuente. Alternar capas de vainillas y crema. Espolvorear con cacao y llevar a la heladera por 4 horas.

3. Flan casero

Simple, rendidor y siempre presente en las Fiestas.

Ingredientes

1 litro de leche

5 huevos

200 g de azúcar

Esencia de vainilla

Preparación