Tres postres caseros para hacer en esta Navidad: recetas paso a paso
No hace falta comprar postres elaborados para disfrutar de una mesa dulce completa. Con ingredientes simples y preparaciones accesibles, se pueden lograr opciones ricas y rendidoras.
La mesa dulce es uno de los momentos más esperados de la Navidad. Entre brindis, sobremesas largas y encuentros familiares, los postres caseros cobran un valor especial. No solo permiten ahorrar, sino también sumar sabores hechos en casa y adaptar las recetas al gusto de cada familia.
Tres postres caseros para navidad
En la mesa dulce navideña no pueden faltar los postres clásicos, esos que atraviesan generaciones y siempre tienen su lugar asegurado. Fáciles de preparar y con ingredientes accesibles, estas recetas permiten cerrar la cena con sabores conocidos y rendidores, ideales para compartir en familia.
A continuación, tres opciones infalibles para esta Navidad.
1. Postre helado de crema y limón
Fresco y liviano, es ideal para las noches calurosas de diciembre.
Ingredientes
- 1 paquete de galletitas de vainilla
- 400 ml de crema para batir
- 1 lata de leche condensada
- Jugo y ralladura de 1 limón
Preparación
- Batir la crema a medio punto.
- Agregar la leche condensada y el jugo de limón.
- Incorporar la ralladura con movimientos envolventes.
- En una fuente, armar capas de galletitas y crema.
- Llevar al freezer por al menos 4 horas.
- Servir bien frío.
2. Tiramisú
Un clásico italiano que nunca falla y se adapta perfecto a la mesa navideña.
Ingredientes
- 2 paquetes de vainillas
- 500 g de queso mascarpone
- 3 huevos
- 100 g de azúcar
- 1 taza de café fuerte frío
- Cacao amargo en polvo
Preparación
- Separar claras y yemas.
- Batir las yemas con el azúcar hasta que estén claras.
- Agregar el mascarpone y mezclar suavemente.
- Batir las claras a punto nieve e incorporarlas con movimientos envolventes.
- Humedecer las vainillas en café y colocarlas en una fuente.
- Alternar capas de vainillas y crema.
- Espolvorear con cacao y llevar a la heladera por 4 horas.
3. Flan casero
Simple, rendidor y siempre presente en las Fiestas.
Ingredientes
- 1 litro de leche
- 5 huevos
- 200 g de azúcar
- Esencia de vainilla
Preparación
- Hacer un caramelo con parte del azúcar y cubrir una flanera.
- Calentar la leche sin hervir.
- Batir los huevos con el resto del azúcar y la vainilla.
- Agregar la leche tibia de a poco.
- Volcar en la flanera.
- Cocinar a baño María en horno a 160°C durante 50–60 minutos.
- Dejar enfriar y llevar a la heladera antes de desmoldar.
