Yo Como

Dos recetas fáciles y rendidoras para estas Fiestas: pernil de cerdo y pollo relleno

Que nunca falte la proteína animal, obvio, siempre que sea de una calidad óptima. Con estos platos te vas a lucir.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

CERDO: --

pernil de cerdo: 6 a 8 kg

agua: 1 litro

ajos: 5 dientes

sal: 100 gr

azúcar: 30 gr

romero, orégano, tomillo: a gusto

laurel: 1 hoja

POLLO: --

pollo deshuesado: 1

jamón cocido: 200 gr

panceta ahumada: 200 gr

mozzarella o queso semiduro: 200 gr

huevos: 2

migas de pan: c/n

queso rallado: ½ taza

mix de verduras: a gusto

Preparación

Pernil de cerdo:
Vamos a hervir la salmuera durante cinco minutos y dejamos enfriar.

Luego se realizan cortes suaves en forma de cuadrillé sobre el cuero del cerdo y se inyecta la salmuera colada en distintos puntos de la pieza. Se deja reposar al menos dos horas en heladera y, antes de cocinar, se vuelve a inyectar para reforzar el sabor.

La cocción es lenta: entre 150 y 160° C durante aproximadamente 1 hora por kilo. Si se dispone de termómetro, el punto ideal es cuando el centro alcanza los 65° C. Tras salir del horno, se deja reposar unos 15 minutos para preservar los jugos.

Pollo relleno:
Para el relleno se mezcla la miga con los huevos y el queso rallado. Luego se incorporan la panceta y el jamón picados. Se agregan bastones de mozzarella y se rellena el pollo, que se cose con hilo para evitar que se abran los bordes. Puede untarse con mostaza para sumar sabor y un dorado atractivo.

Se cocina dentro de una bolsa para horno o envuelto en papel aluminio durante unos 90 minutos a fuego medio; en los últimos minutos se abre la bolsa para que tome color. Una vez cocido, es clave dejarlo enfriar por completo antes de cortar, ya que en caliente se desarma.


Preparación

