Dos recetas fáciles y rendidoras para estas Fiestas: pernil de cerdo y pollo relleno

Lista de Ingredientes CERDO: -- pernil de cerdo: 6 a 8 kg agua: 1 litro ajos: 5 dientes sal: 100 gr azúcar: 30 gr romero, orégano, tomillo: a gusto laurel: 1 hoja POLLO: -- pollo deshuesado: 1 jamón cocido: 200 gr panceta ahumada: 200 gr mozzarella o queso semiduro: 200 gr huevos: 2 migas de pan: c/n queso rallado: ½ taza mix de verduras: a gusto

Preparación

Pernil de cerdo:

Vamos a hervir la salmuera durante cinco minutos y dejamos enfriar.

Luego se realizan cortes suaves en forma de cuadrillé sobre el cuero del cerdo y se inyecta la salmuera colada en distintos puntos de la pieza. Se deja reposar al menos dos horas en heladera y, antes de cocinar, se vuelve a inyectar para reforzar el sabor.

La cocción es lenta: entre 150 y 160° C durante aproximadamente 1 hora por kilo. Si se dispone de termómetro, el punto ideal es cuando el centro alcanza los 65° C. Tras salir del horno, se deja reposar unos 15 minutos para preservar los jugos.

Pollo relleno:

Para el relleno se mezcla la miga con los huevos y el queso rallado. Luego se incorporan la panceta y el jamón picados. Se agregan bastones de mozzarella y se rellena el pollo, que se cose con hilo para evitar que se abran los bordes. Puede untarse con mostaza para sumar sabor y un dorado atractivo.

Se cocina dentro de una bolsa para horno o envuelto en papel aluminio durante unos 90 minutos a fuego medio; en los últimos minutos se abre la bolsa para que tome color. Una vez cocido, es clave dejarlo enfriar por completo antes de cortar, ya que en caliente se desarma.