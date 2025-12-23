Cheesecake de frutillas sin cocción, el postre que no puede faltar en las Fiestas de Fin de Año

Lista de Ingredientes frutillas: 250 gr azúcar: 3 cdas. queso crema: 290 gr gelatina sin sabor: 7 gr extracto de vainilla (opcional): 1 cda. pionono para la base: 1

Preparación

En la licuadora poner las frutillas, el azúcar y la mitad del queso. Licuar y por otro lado disolver la gelatina y mezclar con la otra parte del queso. Agregar todo en la licuadora por unos segundos más y luego verter la preparación en el molde, de silicona tipo budinera de 21 cm, arriba de la base de pionono.

Llevar a heladera por 3 horas o hasta que tome consistencia sólida, desmoldar y decorar como más te guste.

Para la salsa puse en una cacerola algunas frutillas cortadas, 1 cucharada de azúcar y 1 cucharada de mermelada. Llevar a fuego bajo unos minutos y luego poner por arriba. Si se quiere un molde más grande, hay que duplicar las cantidades o reducirlas y hacer porciones individuales.