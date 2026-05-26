Tres recetas fáciles y proteicas para hacer en freidora de aire: rápidas y sin ensuciar de más
Las preparaciones combinan pocos ingredientes, cocción rápida y alternativas más saludables para el día a día.
La freidora de aire se convirtió en una aliada para quienes buscan cocinar rápido, comer más saludable y ahorrar tiempo. Además de las clásicas papas fritas, este electrodoméstico permite preparar platos altos en proteína, ideales para el almuerzo, la cena o incluso después de entrenar.
Acá van tres recetas simples, rendidoras y con pocos ingredientes para aprovechar al máximo la freidora de aire.
Nuggets de pollo caseros con avena
Una opción mucho más saludable que los congelados y lista en menos de 20 minutos.
Ingredientes
- 2 pechugas de pollo
- 1 huevo
- 4 cucharadas de avena fina
- Sal, pimienta y ajo en polvo
- Un chorrito de aceite
Preparación
- Cortar el pollo en cubos o tiras.
- Pasarlos por huevo batido y luego por avena mezclada con los condimentos.
- Colocar en la airfryer con un poco de aceite en spray.
- Cocinar a 200°C durante 12 a 15 minutos, dando vuelta a mitad de cocción.
Quedan crocantes por fuera y jugosos por dentro. Se pueden acompañar con ensalada o alguna salsa casera.
Omelette proteico en molde de silicona
Ideal para desayunos o cenas rápidas.
Ingredientes
- 3 huevos
- 2 fetas de queso
- Jamón cocido o pollo desmenuzado
- Espinaca picada
- Sal y pimienta
Preparación
- Batir los huevos y agregar el resto de los ingredientes.
- Volcar la mezcla en un molde apto para airfryer.
- Cocinar a 180°C entre 10 y 12 minutos.
La receta admite múltiples variantes y permite aprovechar verduras que hayan quedado en la heladera.
Albóndigas de carne y queso
Una receta simple, saciante y con mucha proteína.
Ingredientes
- 500 gramos de carne picada
- 1 huevo
- 2 cucharadas de avena o pan rallado
- Cubitos de queso
- Condimentos a gusto
Preparación
- Mezclar la carne con el huevo, avena y condimentos.
- Formar bolitas y colocar un cubito de queso en el centro.
- Llevar a la airfryer a 190°C durante 15 minutos.
Se pueden servir solas, con arroz, puré o verduras asadas.
Consejos para cocinar en airfryer
- No llenar demasiado la canasta para que el aire circule bien.
- Usar apenas aceite para lograr textura crocante.
- Precalentar unos minutos mejora la cocción.
- Limpiar después de cada uso evita humo y olores.
Comentarios