Tres recetas fáciles y proteicas para hacer en freidora de aire: rápidas y sin ensuciar de más

Las preparaciones combinan pocos ingredientes, cocción rápida y alternativas más saludables para el día a día.

Por Redacción

Cada vez más personas eligen la airfryer para cocinar comidas proteicas, crocantes y prácticas. Foto ilustrativa.

La freidora de aire se convirtió en una aliada para quienes buscan cocinar rápido, comer más saludable y ahorrar tiempo. Además de las clásicas papas fritas, este electrodoméstico permite preparar platos altos en proteína, ideales para el almuerzo, la cena o incluso después de entrenar.

Acá van tres recetas simples, rendidoras y con pocos ingredientes para aprovechar al máximo la freidora de aire.

Nuggets de pollo caseros con avena

Una opción mucho más saludable que los congelados y lista en menos de 20 minutos.

Ingredientes

  • 2 pechugas de pollo
  • 1 huevo
  • 4 cucharadas de avena fina
  • Sal, pimienta y ajo en polvo
  • Un chorrito de aceite

Preparación

  1. Cortar el pollo en cubos o tiras.
  2. Pasarlos por huevo batido y luego por avena mezclada con los condimentos.
  3. Colocar en la airfryer con un poco de aceite en spray.
  4. Cocinar a 200°C durante 12 a 15 minutos, dando vuelta a mitad de cocción.

Quedan crocantes por fuera y jugosos por dentro. Se pueden acompañar con ensalada o alguna salsa casera.

Omelette proteico en molde de silicona

Ideal para desayunos o cenas rápidas.

Ingredientes

  • 3 huevos
  • 2 fetas de queso
  • Jamón cocido o pollo desmenuzado
  • Espinaca picada
  • Sal y pimienta

Preparación

  1. Batir los huevos y agregar el resto de los ingredientes.
  2. Volcar la mezcla en un molde apto para airfryer.
  3. Cocinar a 180°C entre 10 y 12 minutos.

La receta admite múltiples variantes y permite aprovechar verduras que hayan quedado en la heladera.

Albóndigas de carne y queso

Una receta simple, saciante y con mucha proteína.

Ingredientes

  • 500 gramos de carne picada
  • 1 huevo
  • 2 cucharadas de avena o pan rallado
  • Cubitos de queso
  • Condimentos a gusto

Preparación

  1. Mezclar la carne con el huevo, avena y condimentos.
  2. Formar bolitas y colocar un cubito de queso en el centro.
  3. Llevar a la airfryer a 190°C durante 15 minutos.

Se pueden servir solas, con arroz, puré o verduras asadas.

Consejos para cocinar en airfryer

  • No llenar demasiado la canasta para que el aire circule bien.
  • Usar apenas aceite para lograr textura crocante.
  • Precalentar unos minutos mejora la cocción.
  • Limpiar después de cada uso evita humo y olores.

