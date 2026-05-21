Locro sin tacc: la receta ideal para disfrutar un clásico patrio este 25 de Mayo

El locro es uno de los platos más tradicionales de las fechas patrias argentinas y también puede adaptarse perfectamente para quienes siguen una alimentación libre de gluten. Con ingredientes simples, cocción lenta y mucho sabor, esta versión sin TACC mantiene toda la esencia del clásico criollo para compartir en familia durante el 25 de Mayo.

Además de ser contundente y rendidor, el locro sin gluten permite disfrutar de una comida típica sin resignar textura ni sabor. La clave está en utilizar productos certificados y evitar cualquier contaminación cruzada durante la preparación.

Cómo hacer locro sin TACC: la receta paso a paso

Ingredientes

500 gramos de maíz blanco partido

250 gramos de porotos blancos

500 gramos de roast beef o aguja

300 gramos de pechito de cerdo

200 gramos de panceta

2 chorizos colorados sin TACC

1 cebolla grande

1 puerro

1 zanahoria

500 gramos de zapallo

Sal y pimienta

Pimentón dulce

Ají molido

Comino

Aceite

Para la salsa picante

4 cucharadas de aceite

1 cucharada de pimentón

Ají molido a gusto

1 cebolla de verdeo picada

Preparación del locro sin gluten

Dejar en remojo el maíz y los porotos durante al menos 12 horas. En una olla grande colocar el maíz, los porotos y abundante agua. Cocinar a fuego medio. Agregar la carne vacuna, el pechito de cerdo y la panceta cortados en cubos. Sumar la cebolla, el puerro y la zanahoria picados. Cocinar lentamente durante aproximadamente dos horas, revolviendo cada tanto. Incorporar el zapallo cortado en cubos para que se deshaga y aporte cremosidad. Añadir los chorizos colorados sin TACC en rodajas. Condimentar con sal, pimienta, comino, pimentón y ají molido. Cocinar hasta que el locro quede espeso y todos los sabores estén integrados.

Para acompañar el locro, saltear en aceite la cebolla de verdeo y agregar el pimentón junto con el ají molido. Servir la salsa aparte para que cada comensal pueda sumar el picante a gusto.