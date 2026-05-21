Locro sin tacc: la receta ideal para disfrutar un clásico patrio este 25 de Mayo
Una receta tradicional argentina adaptada para celíacos, perfecta para disfrutar en familia este 25 de Mayo.
El locro es uno de los platos más tradicionales de las fechas patrias argentinas y también puede adaptarse perfectamente para quienes siguen una alimentación libre de gluten. Con ingredientes simples, cocción lenta y mucho sabor, esta versión sin TACC mantiene toda la esencia del clásico criollo para compartir en familia durante el 25 de Mayo.
Además de ser contundente y rendidor, el locro sin gluten permite disfrutar de una comida típica sin resignar textura ni sabor. La clave está en utilizar productos certificados y evitar cualquier contaminación cruzada durante la preparación.
Cómo hacer locro sin TACC: la receta paso a paso
Ingredientes
- 500 gramos de maíz blanco partido
- 250 gramos de porotos blancos
- 500 gramos de roast beef o aguja
- 300 gramos de pechito de cerdo
- 200 gramos de panceta
- 2 chorizos colorados sin TACC
- 1 cebolla grande
- 1 puerro
- 1 zanahoria
- 500 gramos de zapallo
- Sal y pimienta
- Pimentón dulce
- Ají molido
- Comino
- Aceite
Para la salsa picante
- 4 cucharadas de aceite
- 1 cucharada de pimentón
- Ají molido a gusto
- 1 cebolla de verdeo picada
Preparación del locro sin gluten
- Dejar en remojo el maíz y los porotos durante al menos 12 horas.
- En una olla grande colocar el maíz, los porotos y abundante agua. Cocinar a fuego medio.
- Agregar la carne vacuna, el pechito de cerdo y la panceta cortados en cubos.
- Sumar la cebolla, el puerro y la zanahoria picados.
- Cocinar lentamente durante aproximadamente dos horas, revolviendo cada tanto.
- Incorporar el zapallo cortado en cubos para que se deshaga y aporte cremosidad.
- Añadir los chorizos colorados sin TACC en rodajas.
- Condimentar con sal, pimienta, comino, pimentón y ají molido.
- Cocinar hasta que el locro quede espeso y todos los sabores estén integrados.
Para acompañar el locro, saltear en aceite la cebolla de verdeo y agregar el pimentón junto con el ají molido. Servir la salsa aparte para que cada comensal pueda sumar el picante a gusto.
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