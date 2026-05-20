Cómo hacer pastelitos de membrillo sin gluten: una versión apta para celíacos para celebrar el 25 de Mayo

En cada 25 de Mayo, los pastelitos de membrillo vuelven a ocupar un lugar central en las mesas argentinas. Crujientes, dulces y tradicionales, son uno de los clásicos más elegidos para acompañar el mate durante la fecha patria.

Sin embargo, quienes tienen celiaquía muchas veces encuentran dificultades para disfrutar de esta receta típica. Por eso, una alternativa casera y sin TACC gana cada vez más lugar: pastelitos elaborados con harina apta, rellenos de membrillo y cocinados al horno o fritos.

La preparación mantiene el espíritu tradicional de esta comida emblemática, pero adaptada para que todos puedan compartirla en familia durante los festejos patrios.

Ingredientes

300 gramos de premezcla sin TACC

1 cucharadita de polvo para hornear

50 gramos de manteca fría

1 huevo

120 ml de agua fría

1 cucharada de vinagre

300 gramos de dulce de membrillo

Azúcar para espolvorear

Aceite para freír o manteca para horno

Paso a paso

En un bowl, mezclar la premezcla sin TACC con el polvo para hornear. Agregar la manteca fría y desarmarla con las manos hasta lograr un arenado. Incorporar el huevo, el agua y el vinagre. Formar una masa suave. Estirar la masa sobre una superficie enharinada con premezcla y cortar cuadrados medianos. Colocar un cubito de membrillo en el centro de un cuadrado y cubrir con otro, cruzado en diagonal. Presionar apenas las puntas para formar el clásico diseño de pastelito. Freír en aceite caliente hasta dorar o cocinar en horno fuerte durante 20 minutos. Espolvorear con azúcar antes de servir.

La cocina sin gluten creció notablemente en los últimos años y permitió adaptar muchas recetas tradicionales argentinas. Los pastelitos patrios son uno de esos ejemplos que hoy pueden prepararse en versiones aptas para celíacos sin perder sabor ni textura.

Además de membrillo, también pueden rellenarse con batata, dulce de leche repostero o incluso versiones saladas para innovar en reuniones familiares y escolares durante la Semana de Mayo.