El GNL de Vaca Muerta: YPF mostró los alcances de su proyecto con empresarios de Huincul y Cutral Co

Alrededor de 250 representantes del empresariado de Cutral Co y Plaza Huincul asistieron este martes a un encuentro con YPF, para conocer los alcances de los proyectos de Vaca Muerta en el que está incluido el desarrollo de Argentina LNG. Fue en Plaza Huincul este martes en el barrio Uno.

La compañía petrolera presentó su plan de negocios para el segmento upstream previsto para el período 2026 – 2030. Además de las autoridades locales, concurrieron representantes de Centro Pyme y entidades intermedias.

La propuesta de YPF fue realizar una jornada de vinculación destinada a proveedores y potenciales contratistas. Según la propia compañía señaló, el objetivo fue fortalecer el desarrollo de la cadena de valor local y acercar nuevas oportunidades de negocio a empresas de Plaza Huincul, Cutral Co y la región.

No solo concurren los representantes de las empresas locales, también de las cámaras empresarias, organismos y autoridades locales y provinciales.

En el este encuentro se presentó información y se expuso cómo se hace la vinculación entre YPF y las empresas contratistas. La idea fue acercar herramientas necesarias para que más empresarios locales puedan sumarse al desarrollo que la compañía tiene para Neuquén.

Uno de los ejes presentados fue el plan de negocios para el segmento Upstream, las proyecciones de demandas y cuáles serán las oportunidades que puedan alcanzar los proveedores de bienes y servicios, vinculados a Vaca Muerta.

La empresa YPF reunió a empresarios de Cutral Co y Huincul para interiorizarlos de los proyectos, incluido el GNL. (Foto: gentileza)

Argentina LNG ante el empresariado local

Otro de los puntos abordados fue el proyecto Argentina LNG que impulsa la empresa y que busca posicionar a Argentina como un exportador de gas natural licuado.

Además se abordó el proyecto sobre la planta de tratamiento de gas natural licuado que estará ubicada en inmediaciones a Plaza Huincul. La compañía se describió la estructura de la cadena de valor de YPF, los procesos de registro y calificación de proveedores, las oportunidades de participación en licitaciones y las acciones de desarrollo y fortalecimiento impulsadas por la compañía para acompañar el crecimiento de empresas locales y regionales.

Se indicó a los asistentes, los estándares requeridos por contratistas estratégicos y las herramientas disponibles para facilitar la incorporación de nuevos proveedores.

Para YPF, estas jornadas buscan promover el desarrollo de proveedores en las comunidades donde lleva adelante sus principales proyectos. La intención es que el empresariado local puedan sumarse a competir en la cadena de labor de la industria energética. De este modo, se buscará la generación de empleo local y el desarrollo económico regional. En esta jornada también expusieron integrantes del Centro Pyme y de la empresa AESA.

La expectativa que generó el anuncio del desarrollo del gas natural licuado a partir de las cinco áreas cercanas a la comarca petrolera, alcanzó también en los intendentes.

Al respecto, el intendente anfitrión, Claudio Larraza, subrayó la importancia de establecer pautas claras para definir los próximos pasos de la provincia y la ciudad, con una mirada orientada a un desarrollo sostenido y sustentable.

“Nos estamos preparando de la mejor forma, trabajando día a día para estar listos, y este encuentro es parte de esa preparación. Todos los sectores debemos mirar hacia el mismo horizonte para no dejar pasar una oportunidad tan significativa como el proyecto Argentina LNG», apuntó el jefe comunal.

Desde Cutral Co, Ramón Rioseco , indicó que «Neuquén hoy se ha constituido en una herramienta fundamental para el desarrollo de la energía. Eso nos obliga a prepararnos, a ser competitivos y eficientes y a estar en estos espacios de vinculación». Al respecto, indicó que «tenemos una gran oportunidad para tener una gran provincia, una gran ciudad y una gran comarca», concluyó .