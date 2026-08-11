Triunfazo de Cerúndolo y Etcheverry en dobles:¿Nace una dupla para la Copa Davis en Neuquén?

Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry pasaron a semifinales en el dobles del Masters de Montreal.

El tenis argentino tiene una nueva e inesperada dupla exitosa en dobles. A casi un mes de la serie de Copa Davis ante Turquía en Neuquén, Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry lograron la mejor victoria de su carrera como dupla.

Los dos mejores singlistas nacionales del ránking vencieron a la pareja N°1 del mundo y pasaron a semifinales en el Masters 1000 de Montreal que se juega sobre cemento, misma superficie que se utilizará en el Ruca Che en septiembre.

La dupla argentina se impuso ante el finlandés Harri Heliovaara y el británico Henry Patten por 6-3 y 6-4. Ya le habían ganado a los campeones defensores en primera ronda. Vencieron a los británicos Julian Cash y Lloyd Glasspool por 6-4, 3-6 y 10-7.

Se divierten los tipazos 😎🇦🇷



Esta dupla está en semis del Masters 1000 de Montreal 🔥@tometcheverry 🤝 @FranCerundolo pic.twitter.com/q5G3ChNbs0 — Asociación Argentina de Tenis (@AATenis) August 11, 2026

Con la serie de Copa Davis ante Turquía en Neuquén a la vuelta de la esquina, la dupla de Cerúndolo y Etcheverry aparece como una alternativa para el capitán Javier Frana.

Los dos son los mejores rankeados en singles y son candidatos a estar entre los citados para septiembre. En el certamen individual en Montreal, ambos cayeron en primera ronda.