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Triunfazo de Cerúndolo y Etcheverry en dobles:¿Nace una dupla para la Copa Davis en Neuquén?

A casi un mes de la Copa Davis en Neuquén, Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry vencieron a los N°1 del mundo en dobles y pasaron a las semifinales del Masters 1000 de Montreal.

Redacción

Por Redacción

Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry pasaron a semifinales en el dobles del Masters de Montreal.

Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry pasaron a semifinales en el dobles del Masters de Montreal.

El tenis argentino tiene una nueva e inesperada dupla exitosa en dobles. A casi un mes de la serie de Copa Davis ante Turquía en Neuquén, Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry lograron la mejor victoria de su carrera como dupla.

Los dos mejores singlistas nacionales del ránking vencieron a la pareja N°1 del mundo y pasaron a semifinales en el Masters 1000 de Montreal que se juega sobre cemento, misma superficie que se utilizará en el Ruca Che en septiembre.

La dupla argentina se impuso ante el finlandés Harri Heliovaara y el británico Henry Patten por 6-3 y 6-4. Ya le habían ganado a los campeones defensores en primera ronda. Vencieron a los británicos Julian Cash y Lloyd Glasspool por 6-4, 3-6 y 10-7.

Con la serie de Copa Davis ante Turquía en Neuquén a la vuelta de la esquina, la dupla de Cerúndolo y Etcheverry aparece como una alternativa para el capitán Javier Frana.

Los dos son los mejores rankeados en singles y son candidatos a estar entre los citados para septiembre. En el certamen individual en Montreal, ambos cayeron en primera ronda.


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Tomás Etcheverry

El tenis argentino tiene una nueva e inesperada dupla exitosa en dobles. A casi un mes de la serie de Copa Davis ante Turquía en Neuquén, Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry lograron la mejor victoria de su carrera como dupla.

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