Intensa búsqueda de un hombre de 65 años en Bariloche: se tomó un colectivo al centro y no regresó

Una intensa búsqueda se lleva a cabo en Bariloche. La familia de un hombre de 65 años perdió rastro de él luego de que se tomara un colectivo hacia el centro de la ciudad este lunes 10 de agosto. Solicitan cualquier tipo de información, ya que padece de una enfermedad y no lleva consigo la medicación.

Según precisó el Ministerio Público Fiscal, el hombre fue identificado como Silveiro Painefil, quien se subió a una unidad de la Línea 60 en cercanías de su vivienda alrededor de las 16 y desde entonces no regreso.

Cómo ayudar a localizar al hombre perdido en Bariloche

Silverio mide aproximadamente 1,65 metros, es de contextura delgada, tiene cabello y barba entrecanos, tez mediana y ojos marrones. Como característica particular, tiene dificultades para caminar con una de sus piernas.

Al momento de ausentarse vestía pantalón de jean negro, zapatos negros, buzo gris de cuello redondo, campera de abrigo sin capucha y gorra negra con un logo blanco.

Ante cualquier información, piden comunicarse al 2944 93-4681 con RN Emergencias 911 ó acercarse a la comisaría más cercana.