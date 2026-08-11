Después del traspié en el Senado, la mesa política redefinió la agenda legislativa: se sumó Sturzenegger

Tras el revés que sufrió la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado, el Gobierno decidió recalibrar su estrategia legislativa y establecer mayores filtros antes de enviar nuevos proyectos al Congreso. La definición surgió de una nueva reunión de la Mesa Política en Casa Rosada, donde se analizó el calendario parlamentario y las próximas iniciativas que buscará impulsar La Libertad Avanza.

Tras el revés por la ley de propiedad privada, el Gobierno recalibra su estrategia

El encuentro contó con la presencia del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien quedó en el centro de las críticas luego de que el proyecto impulsado por su cartera fuera desguazado en la Cámara alta. La iniciativa perdió los capítulos vinculados con la venta de tierras a extranjeros y la derogación de la Ley de Manejo del Fuego, en medio de cuestionamientos políticos y presión social.

El Gobierno busca evitar que una situación similar vuelva a repetirse y comenzó a revisar el proceso de elaboración y presentación de las leyes. La intención es ordenar las prioridades y garantizar mayores niveles de consenso antes de exponer los proyectos a una nueva derrota parlamentaria.

Según informó oficialmente la Casa Rosada, durante la reunión se definió que el primer proyecto de desregulación que será impulsado estará vinculado con el mercado de capitales. Desde el Ejecutivo remarcaron que las iniciativas destinadas a reducir regulaciones constituyen uno de los pilares de su programa económico.

Además, la Mesa Política repasó los proyectos que ya fueron enviados al Congreso y trabajó sobre el ordenamiento del calendario legislativo. El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó un análisis de la situación económica y de las principales variables e indicadores.

También se abordó la relación con los gobernadores. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, informó sobre sus conversaciones con mandatarios provinciales y confirmó que participará este miércoles de un encuentro del Consejo del Norte Grande en Misiones. El viernes, junto con Caputo, viajará a Catamarca para reunirse con los gobernadores Raúl Jalil y Elías Suárez.

La reunión contó también con la participación de Karina Milei, Martín Menem, Patricia Bullrich, Eduardo Menem, Ignacio Devitt, Santiago Caputo y Fabián Fernández. El Gobierno anticipó que en próximos encuentros se sumarán otros ministros para ampliar la discusión sobre la agenda legislativa y las distintas áreas de gestión.