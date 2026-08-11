Pino Hachado: Neuquén colaboró con el despeje del cruce a Chile para agilizar el paso de los camiones varados

Más de 1600 camiones permanecen varados este martes en distintos puntos de Neuquén, principalmente sobre el corredor que une Cutral Co con Las Lajas, a la espera de poder continuar su viaje hacia Chile. En medio de los operativos para ordenar y asistir a los transportistas, el Gobierno provincial también desplegó equipos para colaborar con el despeje de los accesos al paso Pino Hachado.

La intervención de Vialidad Neuquén se concretó luego de un pedido de colaboración realizado por organismos viales chilenos. Según informó el Gobierno provincial, dos equipos con fresadoras de nieve cruzaron hacia el vecino país para trabajar sobre la acumulación de nieve en el camino de acceso al paso fronterizo.

Vialidad Provincial ayuda a agilizar el cruce a Chile por Pino Hachado

Los trabajos se concentraron en el sector chileno del paso, donde la acumulación de nieve impedía normalizar el tránsito.

La Dirección Nacional de Vialidad, organismo responsable de la ruta nacional, informó que el tránsito fue rehabilitado este martes a las 11, aunque bajo condiciones especiales.

Maquinaria de Vialidad Provincial colaboró en el despeje de la ruta hacia Chile. Foto: Gobierno de la provincia de Neuquén.

El cruce debe realizarse con extrema precaución y con cadenas obligatorias para los vehículos. También, Vialidad Nacional advirtió por la presencia de hielo sobre la calzada, sectores con baja adherencia, viento y cielo cubierto en la Ruta 242. También hay un alerta por la posible caída de rocas en la zona del kilómetro 48.

Las condiciones que deben afrontar los camiones para cruzar hacia Chile

La habilitación de Pino Hachado fue recibida como una posibilidad de avanzar por los transportistas que permanecen detenidos desde hace varios días en Neuquén. La mayor concentración de vehículos se registra entre Cutral Co y Las Lajas, aunque también hay camiones distribuidos en otras localidades como Senillosa, Centenario y Añelo.

Transportistas aguardan atentamente el paso a Chile luego de largos días varados en Neuquén.

La permanencia de los transportistas obligó al Gobierno de Neuquén a coordinar distintas acciones para acompañar a quienes quedaron a la espera de la reapertura de los pasos internacionales. El operativo provincial se desarrolla mientras persisten las dificultades generadas por la nieve.

Este martes, la situación continúa condicionada por el estado de las rutas y por las restricciones para circular hacia Chile. La habilitación de Pino Hachado permite comenzar a ordenar parte del tránsito acumulado, aunque el desplazamiento de los camiones dependerá de las condiciones de seguridad del corredor.