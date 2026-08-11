Cinco empresas pujan por la obra hídrica más grande de Río Negro, el Plan Director de Agua de Roca

Cinco empresas se presentaron en la licitación de la obra del Plan Director de Agua Potable de Roca. Foto: Juan Thomes.

El Gobierno de Río Negro avanzó este martes con la apertura del primer sobre de la licitación del Plan Director de Agua Potable de Roca y confirmó la participación de cinco empresas interesadas en ejecutar la obra. El proyecto, con un presupuesto superior a los $38.000 millones, es considerado como la obra de agua más grande de la provincia.

El acto estuvo encabezado por la intendenta de Roca, María Emilia Soria; el ministro de Obras Públicas, Alejandro Echarren; y el gerente general de Aguas Rionegrinas (ARSA), Javier Iud, junto a otros funcionarios provinciales. Se realizó a las 15 en la sede de la Asociación Libanesa, donde se abrió la documentación técnica y financiera de las empresas. Se presentaron Cecosa S.A., Sylpa S.R.L., Eco Sur Bahía, Roque Mocce y Alusa S.A.

Según explicó el gerente general de Aguas Rionegrinas, Javier Iud, la intención es abrir el segundo sobre de ofertas económicas antes de fin de agosto, completar los trámites durante septiembre y comenzar la obra en octubre. El proyecto será ejecutado por Aguas Rionegrinas y financiado mediante un crédito del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Una obra para los próximos 25 años

El proyecto tiene un presupuesto de más de $38.000 millones y fue diseñado para acompañar el crecimiento de Roca y garantizar el abastecimiento para una población estimada en 210.000 habitantes durante los próximos 25 años.

La intervención comprende todo el sistema, desde la captación en el río Negro hasta la distribución domiciliaria. Uno de los principales trabajos será ampliar en 50% la capacidad de producción de la planta potabilizadora de Stefenelli.

Beneficiarios 210.000 habitantes es el estimado de vecinos que serán beneficiados con el nuevo Plan Director de Agua de Roca.

También se construirá un nuevo acueducto de agua cruda de aproximadamente 3,2 kilómetros de extensión y 800 milímetros de diámetro, para incrementar el volumen de agua que llega a la planta.

Entre las obras centrales se encuentra una nueva cisterna de 2 millones de litros en Barrio Nuevo, junto con una estación de bombeo y más de 2.800 metros de ductos de impulsión.

El proyecto incorpora además nuevas estaciones de impulsión para las zonas alta y baja y refuerzos en distintos sectores de la ciudad. En total, contempla más de 41.000 metros de cañerías, incluidos unos 5.210 metros en Alta Barda y más de 22.600 metros de redes secundarias y de distribución.

Los trabajos tendrán un plazo de 24 meses y se ejecutarán por etapas, con habilitaciones parciales para que los sectores terminados puedan incorporarse progresivamente al servicio.

“Hace 20 años que la necesitábamos”: qué dijeron sobre la obra de agua de Roca

La apertura de la licitación del Plan Director de Agua Potable estuvo acompañada este martes por definiciones sobre el impacto que tendrá la obra para Roca por parte del ministro de Obras Públicas, Alejandro Echarren, el gerente general de Aguas Rionegrinas, Javier Iud, y de la intendenta María Emilia Soria.

María Emilia Soria, intendenta de Roca. Foto: Juan Thomes.

La jefa comunal fue la primera en remarcar el tiempo de espera de Roca para llegar a esta instancia. “Esta es una obra que los roquenses necesitábamos hace muchísimos años, prácticamente 20 años que estábamos detrás de esta obra”, sostuvo durante el acto.

La intendenta vinculó la concreción del proyecto con el crecimiento de la ciudad y, especialmente, con las dificultades que existen en distintos barrios del norte. “De esta obra depende que podamos concretar infraestructura fundamental, sobre todo en el norte de Roca”, señaló.

En ese sentido, explicó que el Municipio todavía debe abastecer con camiones a sectores que no cuentan con una red permanente. “Hay barrios en los que el Municipio lleva agua en camiones. Eso tiene un costo altísimo para el Municipio y también implica enterarse la vida para la gente, porque no tiene la disponibilidad permanente de agua, tiene que esperar que llegue el camión aguatero”, afirmó.

«La obra más grande de toda la provincia»: una inversión de 38.000 millones de pesos

Echarren destacó durante el acto que la apertura del primer sobre convirtió al proyecto en la obra de agua de mayor magnitud de Río Negro. “Hoy, con la apertura de sobres, esta va a pasar a ser la obra más grande de toda la provincia, justamente en General Roca, por más de 38.000 millones de pesos”, afirmó.

El ministro también puso el foco en las cinco empresas que se presentaron y en la competencia que se abre en esta etapa. “Vamos a tener cinco empresas. Algunas son empresas de otras regiones y otras son de la provincia. Es una obra grande, con lo cual eso genera competencia y la competencia genera mejores valores”, sostuvo.

Javier Iud, gerente general de ARSA; Alejandro Echarren, ministro de Obras Públicas; María Emilia Soria, intendenta de Roca. Foto: Juan Thomes.

Sobre el proceso que comienza ahora, explicó que la apertura realizada este martes corresponde al primer sobre y que todavía resta una instancia de evaluación. “La comisión va a analizar ese sistema de calificación que le ponemos a las empresas para garantizar que, desde lo técnico y sobre todo desde lo financiero, sean empresas que pueden cumplir con una obra de esta envergadura”, indicó.

Por su parte, Iud destacó que el proyecto permitirá planificar el servicio para el crecimiento futuro de Roca. “Es una obra muy importante para Roca, no solamente para la situación actual, sino para el crecimiento de los próximos 25 años, para que Roca siga creciendo y cambiando”, afirmó.

El gerente general de Aguas Rionegrinas también remarcó el alcance territorial del proyecto. “Toda la ciudad de Roca va a recibir beneficio a partir de la obra”, sostuvo, y explicó que el esquema comienza en la captación sobre el río Negro, continúa con la ampliación de la planta potabilizadora y sigue con nuevas reservas, cañerías e impulsiones hacia los distintos sectores.

«Es una obra muy importante para Roca, no solamente para la situación actual, sino para el crecimiento de los próximos 25 años, para que Roca siga creciendo y cambiando», Javier Iud, Gerente General de Aguas Rionegrinas.

Echarren, por último, destacó el acompañamiento de los vecinos y las juntas vecinales durante los años de espera. “Sabemos que el tema del agua no es un tema menor, pero hoy empieza un camino. A partir de hoy la realidad va a empezar a cambiar”, afirmó.