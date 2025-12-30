Vasitos de vainilla: el postre frío que salva cualquier tarde de verano

Si buscas un postre sencillo, delicioso y refrescante para los días de calor, estos vasitos de vainilla son la opción perfecta. Con pocos ingredientes y pasos fáciles, tendrás un dulce listo para disfrutar en muy poco tiempo. Una receta de Ybarra en tu cocina.

Ingredientes:

350 g de queso crema

1 paquete de galletas maría

500 g de yogur natural o yogur griego sin azúcar

150 g de azúcar glacé

200 g de mermelada (a elección)

1 cucharada de esencia de vainilla

Preparación:

En un bol grande, mezcla el yogur, el queso crema y el azúcar hasta integrar completamente. Añade la esencia de vainilla y bate nuevamente. Tritura las galletas dentro de una bolsa o con un robot de cocina hasta obtener un polvo fino. En vasitos individuales (pueden ser reciclados de yogur), coloca una capa de galleta triturada en la base. Rellena con la crema de vainilla sin llegar al borde del vasito. Termina con una capa de mermelada por encima. Guarda los vasitos en la nevera al menos un par de horas antes de servir, para que estén bien fríos.

Tip del chef:

Para darle un toque especial, puedes añadir frutas frescas encima de la mermelada o espolvorear un poco de chocolate rallado antes de servir.