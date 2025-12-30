Vasitos de vainilla: el postre frío que salva cualquier tarde de verano
En solo 15 minutos podrás preparar estos deliciosos vasitos de vainilla, ideales para la merienda o como postre.
Si buscas un postre sencillo, delicioso y refrescante para los días de calor, estos vasitos de vainilla son la opción perfecta. Con pocos ingredientes y pasos fáciles, tendrás un dulce listo para disfrutar en muy poco tiempo. Una receta de Ybarra en tu cocina.
Ingredientes:
- 350 g de queso crema
- 1 paquete de galletas maría
- 500 g de yogur natural o yogur griego sin azúcar
- 150 g de azúcar glacé
- 200 g de mermelada (a elección)
- 1 cucharada de esencia de vainilla
Preparación:
- En un bol grande, mezcla el yogur, el queso crema y el azúcar hasta integrar completamente.
- Añade la esencia de vainilla y bate nuevamente.
- Tritura las galletas dentro de una bolsa o con un robot de cocina hasta obtener un polvo fino.
- En vasitos individuales (pueden ser reciclados de yogur), coloca una capa de galleta triturada en la base.
- Rellena con la crema de vainilla sin llegar al borde del vasito.
- Termina con una capa de mermelada por encima.
- Guarda los vasitos en la nevera al menos un par de horas antes de servir, para que estén bien fríos.
Tip del chef:
Para darle un toque especial, puedes añadir frutas frescas encima de la mermelada o espolvorear un poco de chocolate rallado antes de servir.
