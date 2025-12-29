Cómo hacer una tarta de queso sin horno: postre fresco, cremoso y en solo 15 minutos

Lista de Ingredientes galletas tipo María: 50 gr Mantequilla: 20 gr Queso crema: 135 gr Leche: 100 ml Azúcar glasé: 1 sobre Gelatina sin sabor: 40 gr

Para quienes buscan un postre sencillo, rápido y delicioso, la tarta de queso fría sin horno se presenta como la opción ideal. Con apenas unos ingredientes y un par de pasos, esta receta es perfecta tanto para sorprender a los invitados como para que los más pequeños de la casa se animen a cocinar.

Carmen Tía Alia, editora senior de Directo al Paladar, destaca que esta tarta es «una de esas maravillas que hay que guardar como oro en paño», especialmente por su frescura y dulzura, que la hacen irresistible para los niños. Además, al no necesitar horno, permite preparar un postre sofisticado sin complicaciones.

Preparación

Base de galleta: Triturar las galletas y mezclarlas con la mantequilla fundida hasta lograr una masa homogénea. Colocar en el fondo del molde presionando bien y dejar enfriar en la nevera o congelador. Relleno: Disolver la gelatina sin sabor con el azúcar glas y 80 g de leche. Calentar los 20 g de leche restantes con el queso crema hasta hervir, incorporar la mezcla de cuajada y remover hasta integrar. Montaje: Verter la mezcla sobre la base de galleta y dejar atemperar. Refrigerar al menos 2 horas hasta que solidifique. Decorar con fruta, mermelada o ingredientes al gusto.

Sugerencia para acompañar

Esta tarta se disfruta mejor fría y es ideal como postre después de una comida. Los frutos rojos combinan especialmente bien, aportando un contraste fresco y ácido que realza la suavidad del queso.