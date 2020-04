Tests, tecnología y coordinación: la estrategia de salida de cuarentenas

abril 19, 2020 6:04 am

Lori Hinnant, Chris Blake y Frank Jordans /AP

Los gobiernos que luchan contra un virus que ha traspasado fronteras con una rapidez asombrosa depositaban sus esperanzas en las pruebas, la tecnología y en un enfoque coordinado para aliviar las estrictas restricciones de distanciamiento social que han frenado la pandemia pero asfixiaron la economía global.

Mientras la Unión Europea trataba de crear una aplicación para smartphones sobre la covid-19, la enfermedad causada por el coronavirus, que pudiese funcionar en todo el bloque, gobernadores de ambas costas de Estados Unidos se comprometieron a trabajar juntos mientras planeaban levantar el confinamiento a millones de personas.

La principal preocupación es evitar nuevos focos de contagio y brotes. Pero tratar de construir esa infraestructura en plena crisis está resultando complicado.

Los nuevos contagios parecen haberse calmado en gran parte de Asia y Europa, incluyendo Italia, Francia, España y Alemania,

En India, el gobierno amplió el martes la mayor cuarentena del mundo, sobre sus 1.300 millones de habitantes, dos semanas más, hasta el 3 de mayo, en gran parte del país luego de que los casos confirmados superaron los 10.000.

China enfrentó un nuevo repunte en una remota región del norte que limita con Rusia, lejos del epicentro original, Wuhan, en el centro del país y donde prácticamente se ha declarado la victoria en la batalla contra la pandemia. La vasta frontera quedó sellada y unidades médicas de emergencias se dirigían al lugar para evitar que los viajeros que llegan desde el extranjero traigan el coronavirus de vuelta.

Los nuevos contagios parecen haberse calmado en gran parte de Asia y Europa, incluyendo Italia, Francia, España y Alemania, dijo el doctor Sebastian Johnston, profesor de Medicina Respiratoria en el Imperial College de Londres.

Incluso en Nueva York, donde las muertes por coronavirus superaron las 10.000 personas el lunes, el gobernador, Andrew Cuomo, declaró que “lo peor ha pasado si podemos seguir siendo inteligentes”.

Con el distanciamiento social y las cuarentenas decretadas en gran parte del mundo, las sombrías proyecciones para evitar que el virus se propague con igual ferocidad a otros rincones del mundo siguen sin materializarse. Pero sin pruebas de anticuerpos generalizadas para determinar cuánta gente es inmune al virus, los gobiernos temen que relajar el distanciamiento social pueda provocar nuevos brotes.

La estrategia europea

A medida que todos los países analizan cómo y cuándo poner fin a las órdenes de confinamiento, cada gobierno está adoptando medidas para vigilar más de cerca a sus ciudadanos. Ricas y pobres, autoritarias y libres.

El ministro alemán de Exteriores, Heiko Maas, pidió que se emplee una única app móvil en los 27 países de la UE, para ayudar a que los países coordinen cuándo y cómo relajar sus medidas de confinamiento. “Es importante que no terminemos con un mosaico de 27 apps para el corona y 27 regímenes de protección de datos, sino que nos coordinemos lo mejor posible”, dijo en declaraciones al grupo de medios alemán Funke.

Según Maas, una app de rastreo de contactos que ya están desarrollando de forma conjunta varios países demostró que la UE “no tiene que copiar los métodos de Gran Hermano de los estados autoritarios”, sino que puede garantizar la privacidad personal y la salud pública al mismo tiempo.

El director del Instituto Robert Koch, el centro para el control de enfermedades de Alemania, apuntó que el intercambio de información entre las naciones y las instituciones es clave para combatir la pandemia.

Un hombre realiza un prueba de sangre en su auto, en Nueva York. (AP Photo/Seth Wenig)

En China, donde el número de casos nuevos se ha desplomado, la vida se rige por un símbolo verde en la pantalla del smartphone que determina que el usuario no tiene síntomas y, por lo tanto, puede subir el metro, registrarse en un hotel o simplemente entrar a Wuhan, la ciudad de 11 millones de habitantes donde comenzó la pandemia en diciembre.

Corea del Sur e Israel han utilizado de forma agresiva los datos de celulares para rastrear los movimientos de los portadores del virus.

Pero en general los epidemiólogos dicen que estas medidas solo son efectivas cuando hay una amplia disponibilidad de pruebas, algo complicado incluso en países ricos como Estados Unidos y Gran Bretaña.

Los expertos apuntan que la tasa de infección sigue siendo relativamente baja en países en desarrollo que tienen una infraestructura de atención médica deficiente o inexistente y muchos menos recursos para rastrear a los contactos de los infectados con coronavirus.

“Necesitamos construir las protecciones necesarias para cuidar las libertades civiles” Jake Laperruque, abogado de la organización Project on Government Oversight

El desafío es buscar un equilibrio entre limitar la propagación de la pandemia y darles nuevamente a las personas la libertad de moverse fuera de sus hogares.

Antes de la pandemia, Cameron Karosis de Estados Unidos luchaba por proteger su información personal, pero el terror que vivió tras contagiarse de covid-19 la llevó a hacer lo más posible para ayudar a detener la propagación del virus. Karosis ya ha compartido detalles personales con los investigadores de salud de Massachusetts. “Estoy enfermo y estoy en cuarentena, así que me hago responsable de ello”, dijo el vendedor de software de 27 años. “Tienes el potencial de matar a otras personas”.

Ya sea que la perspectiva sea obtener un “pasaporte de inmunidad” o usar aplicaciones de rastreo en el celular, el objetivo es proteger la salud pública, pero los expertos dicen que también es importante evitar un escenario delicado donde los datos recopilados para minimizar la propagación de la enfermedad se almacenen indefinidamente, disponibles sin límites para el Estado o susceptibles de ser robados por los hackers.

“Necesitamos construir las protecciones necesarias para cuidar las libertades civiles”, dijo Jake Laperruque, abogado de la organización Project on Government Oversight, con sede en Washington. “Si se recopilan nuevos datos con fines de salud pública, solo deben utilizarse para ese fin”.

Para garantizar que los casos nuevos no sobrecarguen la capacidad de los hospitales, todo plan para relajar los confinamientos incluirá disposiciones para rastrear a los infectados.

“El virus no va a desaparecer. Si todos salimos en una fecha determinada, se propagará ampliamente otra vez”, dijo el doctor Tom Frieden, experto en enfermedades infecciosas y exdirector de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés). “Eso significa que debemos pensar cuidadosamente sobre cómo y cuándo saldremos”.

Propuestas de Google y Apple

Apple y Google están colaborando en la creación de una tecnología para teléfonos celulares que alerte a los usuarios si se sentaron en un banco o estuvieron en una tienda junto a un extraño al que posteriormente se le encuentra el virus.

A diferencia de otros métodos de rastreo más invasivos usados por algunos gobiernos, Apple y Google usan modelos que detectan la proximidad física y teclas codificadas para preservar la anonimidad de la gente. Las dos empresas dicen que trabajan en software a ser usados exclusivamente por departamentos de salud pública, con la condición de que su uso no sea obligatorio.

Al margen de la tecnología, los expertos dicen que hay que considerar cuidadosamente las implicaciones de este tipo de tecnologías. ¿Quién recabará y corroborará la información? ¿Cuánto tiempo será retenida?

“Sabemos que a menudo las ‘medidas de emergencia’ siguen vigentes una vez caducado el período previsto inicialmente”, dijo Deborah Brown, de Human Rights Watch. Destacó asimismo que los sistemas de monitoreo de la ubicación de los teléfonos celulares y los datos del GPS dan más información, no solo el lugar donde estuvo una persona. “Se pueden ver los contactos y sus relaciones, incluso las creencias religiosas y políticas”, comentó.

Susan Landau, profesora de ciberseguridad en la Universidad Tufts, dice que “duda” de la efectividad de estas tecnologías para contener la propagación de un virus. “¿Acabarán con el distanciamiento social? No, porque hay mucha gente que no tiene síntomas”, señaló. La obtención de información debe complementar, no reemplazar, políticas de salud bien manejadas, aseguran los expertos .