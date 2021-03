Teté Coustarot contó que se dio la vacuna Pfizer en Estados Unidos

Teté Coustarot, quien viajó a los Estados Unidos para pasar las fiestas y disfrutar de unas vacaciones, reveló que allí se vacunó contra el coronavirus.

“En Estados Unidos me vacuné. No se lo conté a nadie”, reveló la periodista en Radio Pop.

“Otra argentina que nos hace quedar mal en el mundo, buscando la vacuna a toda costa”, dijo en broma la conductora Elizabeth "La Negra" Vernaci mientras sonaba la particular la cortina musical de Crónica TV.

“Fue muy simple, yo me fui a pasar las fiestas, no es que me fui a vacunar", explicó la ex modelo, quien señaló que al tener 70 años entraba en el rango de mayores de 65 que estaban siendo vacunados.

“Me dieron las dos dosis, la Pfizer. Puede ser aleatorio, no te dicen hasta que no te vacunan. Yo no pagué, lo único que tenías que hacer era meterte en la aplicación y anotarte. No hubo ninguna pregunta, no es un tema de migración, sino un tema de salud, yo fui con el DNI argentino”, manifestó.