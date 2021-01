This is us: suspendida hasta nuevo aviso

Las grabaciones de la nueva temporada de la serie This Is Us se convirtió en un todo un tema para los productores del exitoso drama que emite en los Estados Unidos la cadena NBC. El creador del ciclo, Dan Fogelman, comunicó en sus redes sociales que por las nuevas restricciones que impuso Los Ángeles debido al crecimiento de los casos de coronavirus, la realización de la quinta temporada se retrasó “varias semanas”.

“No habrá nuevo episodio de This Is Us esta noche debido a las demoras relacionadas con las restricciones por COVID que nos obligaron a retrasarnos algunas semanas. Pero los próximos (capítulos) serán los más importantes y estamos muy cerca. Por eso, esperemos que tengan un poco más de paciencia para con nosotros. ¡Disculpas!”, tuiteó Fogelman.

No new episode of #ThisIsUs tonight - Covid-related production delays in LA have forced us to delay a few weeks. But the next few are big ones, and we are close, so we hope you'll hang in there with us. Sorry!