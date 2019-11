Bullying: sufre una enfermedad cerebral, lo golpearon en la escuela y terminó internado en Roca

“Bueno, pensaba guardarme esto para la intimidad de la familia y transitarlo de la mejor manera posible, pero No¡ No porque lamentablemente mi hijo entró en esa larga lista…(de bullying)”. Así comenzó su posteo en las redes sociales María José Félix, la mamá de Felipe, quien el jueves de la semana pasada recibió una brutal golpiza dentro de la escuela 223 que se encuentra ubicada en Alem y Cipolletti de General Roca.

“Lo agredieron brutalmente. Lo tiraron al piso y le dieron patadas y piñas. Terrible..Horrible¡¡”, relató la mujer.

María José todavía no salió de su asombro por el violento suceso pero además remarcó que todos sus compañeros y las autoridades de la escuela saben que el pequeño padece una patología cerebral (* Mal de Chiaris) por lo que tuvo que ser operado. “Él lo único que hizo fue cubrirse la cabeza con las manos”, contó angustiada la mujer al programa El Mañanero que se emite por Estación 10.

El cuadro que presentaba Felipe cuando su mamá llegó a buscarlo al mediodía era indescriptible. Estaba temblando y pálido. “Allí me contó que lo arrinconaron contra una pared y comenzaron a patearlo aunque yo creo que se desmayó porque de ahí en más no se acuerda mucho”, dijo

Tras el relato del pequeño y teniendo en cuenta su historia clínica, su mamá decidió llevar a Felipe hasta un centro médico infantil. Allí lo dejaron internado durante varias horas “con riesgo de riñón y bazo” por lo que tuvieron que realizarle estudios de Rayos X, ecografías y análisis de sangre y orina.

En diálogo con este medio, María José explicó que el pequeño está en buen estado aunque todavía presenta hematomas en distintas partes del cuerpo como consecuencia de los golpes. La mujer relató que junto a su esposo han hecho lo posible para que el pequeño pueda salir adelante por esta patología y que han hecho esfuerzos increíbles para avanzar en su tratamiento.

“Movimos cielo y tierra para sacarlo adelante. Él se esmeró y día a día pudo superarse. Hoy por culpa de 15/20 niños Felipe tiene miedo, está dolorido con marcas en su cuerpo y nosotros partidos de tanto dolor e impotencia".

La respuesta

María José contó que luego solicitó explicaciones a la docente de Felipe y a la directora del establecimiento. “La maestra me dijo que había sido un hecho aislado y que había sido solucionado en el ámbito del aula con una asamblea; la directora, por su parte, me explicó que estaban atada de pie y manos y me dio el teléfono para llamar al seguro”, dijo todavía indignada la mamá.

Pero lo más sorprendente es que después de los golpes, nadie llamó a una ambulancia o a alguien que pudiera evaluar el estado del niño. “Pudo haber sido una tragedia”, explicó María José a La Comuna.

La denuncia fue radicada en la Comisaría Tercera, en el Destacamento 178 y los padres de Felipe también se presentaron en los tribunales para denunciar el caso directamente en la Unidad Fiscal temática correspondiente.

Desde este medio intentamos comunicarnos con la directora de la Escuela 223 para consultarla sobre el hecho aunque informaron que se encontraba en una reunión fuera del edificio por lo que estaba impedida de atendernos.

La titular del área de Coordinación de Educación, Silvina Biancalana, dijo que a partir de la denuncia iniciaron una investigación junto al personal del Equipo Técnico de Ayuda Pedagógica (ETAP) y se encuentran a la espera de los informes sobre el incidente ocurrido en ese establecimiento.

Qué es la malformación de Chiari

La malformación de Chiari es una afección en la que el tejido cerebral se extiende en el canal medular. Ocurre cuando parte del cráneo es anormalmente pequeño o deforme, genera presión en el cerebro y lo empuja hacia abajo. Es poco frecuente pero el aumento en el uso de las pruebas de diagnóstico por imágenes dieron lugar a diagnósticos más frecuentes.

Los médicos clasifican la malformación de Chiari en tres tipos, según la anatomía del tejido cerebral que se desplaza en el canal medular, y si se encuentran presentes anomalías en el desarrollo del cerebro o la columna vertebral.

La malformación de Chiari tipo I se desarrolla mientras crecen el cráneo y el cerebro. Como consecuencia, es posible que los signos y síntomas no se presenten hasta la última parte de la infancia o en la adultez. Las formas pediátricas, la malformación de Chiari tipo II y tipo III, se presentan en el nacimiento (congénitas).

El tratamiento de la malformación de Chiari depende de la forma, la gravedad y los síntomas relacionados. Algunas opciones de tratamiento son controles habituales, medicamentos y cirugía. En algunos casos, no es necesario un tratamiento. (Fuente: Mayoclinic.org)