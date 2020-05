Tilo Rajneri: “FCP tiene piso pero no techo”

En una charla con el presidente de Fundación Cultural Patagonia, el Arquitecto Norberto Rajneri, nos cuenta que calidad, originalidad y sorpresa son los ingredientes de la preparación maestra de FCP. La producción es sostenida, constante y superadora, siempre los desafíos prevalecen. Nutrir ideas, mutarlas y hacerlas crecer en proyectos, el camino invisible que trazaron en su interior. Programar, presupuestar, ensayar, capacitar, adquirir infraestructura de última generación, desarrollar su edificio, el detrás de escena. Lejos de las grandes ciudades, Fundación Cultural Patagonia (FCP) dio su primer paso hace 30 años en Roca y desde ese entonces se expande sin techo. Logró reconocimiento internacional y recibe visitas de renombre. FCP es arte, cultura, expresión. Y también excelencia, trabajo, profesionalismo, administración, comunicación. La institución celebra su historia, vive a pleno su presente y abre las puertas a un futuro prometedor.

El espectro de espectáculos es abarcador. Contar con la Orquesta Sinfónica de la Provincia de Río Negro es el proyecto original que la institución coronó en su trayectoria, pero no el único. A la par de la formación y consolidación de la orquesta, más de una decena de agrupaciones artísticas hicieron -y hacen- lo propio. Títeres, Coros, Ensamble Popular, Trío de Cámara, Canto y Piano, Jazz, Percusión, Ballet Clásico, Ballet Español, Rock, Teatro, Cuarteto de Cuerdas y Tango, son los elencos que de manera recurrente imparten arte y cultura por la provincia y la región.

“Hay una buena respuesta del público, lo cual demuestra una avidez de la gente por tener propuestas de calidad e innovadoras. Se pueden disfrutar en la zona espectáculos que en algún momento solo se podían ver en las grandes capitales. Estamos ofreciendo la misma calidad artística y de equipamiento que cualquier producción que se puede presentar en Argentina”, subrayó el Arq. Tilo Rajneri, presidente de FCP.

Para mi FCP es todo. Se de donde viene el proyecto y cómo vino, cómo se hizo y lo que se luchó para hacerlo. Tenés que tener mucha pasión para trabajar acá. No es solamente venir y hacer las 8 horas. Pertenecer es vocación de servicio” Ana María Blanco, responsable de Producción

“Nuestra intención está plasmada en lo que hacemos, que cada vez requiere mayor compromiso, participación y ensayo”, enfatizó.

La propuesta integral de Fundación se emplaza en la llamada “Ciudad de las Artes”. La actividad principal se concentra en el edificio de calle Rivadavia, que cuenta con dos sectores bien diferenciados. El ala norte está destinado a FCP, cuenta con auditorio para 200 personas, camarines, salas de ensayo y talleres. El ala sur, es el espacio cedido a la actividad del Instituto Universitario Patagónico de Artes (IUPA), que tiene a disposición 57 aulas equipadas, oficinas administrativas y un set de grabación. En el predio además hay una sala para 100 personas (Sala 3), un hotel, un gimnasio, depósitos y viviendas.

“En general se toma como hecho natural que haya en nuestro predio 60 viviendas que albergan a becarios, profesores del IUPA, integrantes de los grupos artísticos. Son viviendas que se le da en comodato no en alquiler. Estas cosas no se dan en el país y me atrevo a decir en América Latina”, destacó Rajneri. “Tenemos el principio y la culminación de una carrera artística. En la parte didáctica está el IUPA y FCP se encarga de la parte artística. El edificio donde está el IUPA es de Fundación, la fundación lo construyó bajo sus requerimientos y no cobra alquiler sino que FCP colabora con la institución al darle en comodato un edificio durante 25 años”.

Además de lo edilicio, Rajneri destacó la existencia de “una estructura de funcionamiento, una administración original, que hace única a la institución y permite una continuidad temporal y productiva. En determinadas ocasiones hemos estado en un fin de semana en tres o cuatro lugares simultáneamente con propuestas de Fundación, esto no es habitual. El reconocimiento está dado por eso, por la intención de la calidad y originalidad, eso hace destacada la actividad de Fundación para el mundo artístico que excede las fronteras de la población de Roca y la provincia”.

La actividad de FCP trajo a la Patagonia a personalidades destacadas. “Pensar que el primer concierto de apertura de temporada de la orquesta, en 2016, fue con el pianista Bruno Gelber. O que los grupos artísticos clásicos como el cuarteto de cuerdas y vientos estaban bajo la tutela del maestro Spiller, una figura con reconocimiento internacional que venía cada 15 días a la Fundación. No estamos importando porque no hay nivel acá, estamos trayendo espejos y metas a llegar”.



La gente que viene a ver queda impactada con el lugar. Lo más interesante y maravilloso que tiene es el recurso. Es un lugar que le paga a los artistas para que puedan trabajar de lo que estudiaron, desde su profesión, eso es algo que creo que no sucede en muchos lugares del país” Oscar "Tato" Cayón, director elenco de Teatro y puestista de FCP.

Hacia la expansión de su zona de influencia



Hacer pie en la costa y la cordillera de Río Negro son los objetivos de Fundación para el corto y mediano plazo.

Se trata de los edificios que se proyectan para las localidades de Viedma y Bariloche, y que se vinculan directamente con la necesidad de expandir territorialmente su zona de influencia.

Un edificio para los trayectos en donde se realizaría la formación artística previa al ingreso al IUPA y un nuevo auditorio con una capacidad para 400 personas, son las grandes obras en evaluación.

En cuanto a lo artístico, desde el año pasado se celebraron convenios públicos y privados en la provincia de Río Negro y Neuquén y la idea es extenderse en los próximos meses a La Pampa y Chubut.





El Festival que se volvió un hito



Hablar del Ensamble de Percusión inevitablemente remite a su principal ícono: el Festival Internacional de Percusión, símbolo del crecimiento y desarrollo tanto en el estilo como en la trascendencia de FCP.

Si bien el Festival empezó como seminarios educativos para los alumnos del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) en el 2000, la audaz idea de desafiar la lógica geográfica y demográfica lo convirtió en un mega evento que atrae cada año a Roca a exponentes musicales de todo el mundo. La iniciativa del profesor Ángel Frette, debutó con el primer festival en el 2003 y ganó al poco tiempo calidad artística y organizativa. Seminarios, clases maestras y conciertos son parte fundamental del evento, que convoca tanto a los artistas que participaron anteriormente como a los que son invitados por primera vez. Todos desean ser parte.

“Se creó todo un ambiente, ese ambiente está muy sólido. El ensamble de Percusión es muy bueno, con ellos tocamos en EEUU, distintas ciudades de Europa y América”, subrayó Ángel Frete, director artístico de FCP.

El Festival fue un éxito desde el principio, el año pasado se vivió la edición N° 17 Fabián Poblete, director del ensamble de Percusión, resaltó que “desde el principio se ha logrado sostener ese festival todos los años, con un nivel excelente. Eso nos fortalece y llena de orgullo”.

“Al principio para traer a un artista acá, para General Roca Río Negro había que convencerlo. A partir de que empezó a crecer el festival los mismos artistas escriben para venir”, remarcó Gerónimo Molina, miembro del ensamble.