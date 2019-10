Seis años después de su primera y única visita, Tini vuelve al lugar donde cautivó a varios miles de chicos y chicas, quienes pudieron ver bien de cerca a Violetta, aquel fenómeno televisivo, pero también musical, que los cautivaba desde la pantalla de Disney Channel. Si bien el escenario será el mismo de entonces, el estadio Ruca Che de Neuquén, mucho pasó en la vida de Martina Stoessel.

Tras un proceso artístico y personal que le permitió desprenderse de Violetta y recuperar su nombre, Tini comenzó un recorrido con algo más que un nombre propio. Su voz ya le pertenece. Una voz que comenzó a forjar identidad entre el teenpop y el electropop (“TINI”, 2016) y que hoy encuentra tierra fértil en el calor latino del reggaeton (“Quiero volver”, 2018). A poco de desembarcar en Neuquén con el “Quiero volver Tour”, este sábado a las 21, Tini habló, teléfono mediante, con Río Negro.

Tini en el Luna Park, el fin de semana pasado. (Foto: Mono Gómez)

P: Qué expectativas tenés para este show en Neuquén?

R:Desde principios de año pude comenzar a recorrer el país con este tour. Me causó mucha emoción y entusiasmo hacerlo porque me dio la posibilidad de conocer muchos lugares. A diferencia de las giras con el espectáculo de Violetta, donde subía al escenario y partía rápido de cada lugar, esta vez es diferente. Tampoco ocurre muy frecuentemente poder llevar por el país un que involucra a tantos bailarines, tantos músicos, pantallas, efectos especiales… un show largo de dos horas y casi sin interrupciones. También es muy fuerte que la gente nos reciba con tanto amor, más en estos tiempos difíciles que estamos pasando como país, valoro mucho el esfuerzo de pagar una entrada o viajen desde lejos para ver el show. Valoro mucho eso y lo tengo en cuenta porque sé lo que cuesta. Por eso me interesa llevar el show completo.

P- Cómo es particularmente el show?

R- Es un show bastante complejo porque implica muchas situaciones sobre el escenario que están milimétricamente diseñadas, cada transición, cada canción, los cambios de vestuario, la interacción con las visuales. Buscamos que el show tenga un hilo conductor constante. Pensamos en un tipo de show para divertirse, bailar, disfrutarlo en familia y que el público se lleve un gran recuerdo.

Tini en el Luna Park. (Foto: Mono Gómez).

P: Tus dos discos son dos discos muy diferentes entre sí. ¿Cuál sentís que te sienta mejor?

R: Depende mucho del momento vivido. Hace cuatro años atrás, el pop dominaba el sonido y en ese tiempo me sentía súper cómoda cantando pop. Soy de una generación que creció mirando y escuchando a artistas como Rhianna y Taylor Swift. Hoy en día, siendo latina y habiendo crecido junto a la explosión del reggaeton y de la lucha por un lugar de la mujer en la industria, me siento muy feliz de hacer reggaeton. Es muy loco ver mis canciones entre las de J Balvin, Rosalía, Ozuna, Daddy Yankee y tantos artistas increíbles siendo argentina.

Siento que en América Latina y Europa, de un tiempo a esta parte, se empezaron a romper ciertos clichés acerca de qué géneros podía cantar una mujer y qué no. Antes se veía a muchos más hombres que mujeres cantando los ritmos latinos; hoy, eso es muy diferente.

P: Cuando mirás hacia atrás, ¿qué tan lejos o que tan cerca está Violetta?

R: En aquel momento no me imaginaba cómo iba a ser mi futuro. Estaba metida en esa locura que generó el programa y el personaje, yo era muy chica y no era consciente de todo lo que generaba y de la vida en sí. Hoy, siento que sigue presente en mi vida y en mi trabajo. Me enseñó a producir un show, a ponerme delante de una cámara. Básicamente, todos los secretos de este oficio me los dio Violetta. Siento que fue una gran escuela para mi.

(Foto: Mono Gómez)

P: ¿Cómo fue tu camino en la búsqueda de un tono propio para dejar de ser Violetta y ser Tini?

R: Al principio, me dio miedo. Pero lo importante era saber entonces que cuando el proyecto terminara, saliera bien o mal, yo iba a tener mis amigas de toda la vida, mi familia, mi casa, mi lugar. Y eso me daba mucha tranquilidad. Era un proyecto gigante porque se llamaba Violetta ¡y yo era esa Violetta!, daba algo de impresión. ¡Cómo se hará! Pero la búsqueda se fue dando, con mucho trabajo, dedicación y constancia. La base también está en las canciones, que puedan conectar con las personas. Empezar a hacer música y que mucha gente comenzara a sumarse por mi música y no por quien había sido yo antes. Era impensado para mi ver lo que ocurra con mis canciones, después de haber protagonizado un proyecto infanto juvenil tan fuerte.



P: Tenés varios proyectos, más allá de la música. Le pusiste la voz en castellano a Moxy, el protagonista de “Extraordinariamente feos”.

R: La experiencia de hacer doblaje fue inédita para mi y fue todo un aprendizaje, el trabajo que hay detrás, estar diez horas por día dentro del estudio, la práctica del acento neutro. Pero no solamente era doblar las voces, sino también la música. Kelly Clarkson hacía las versiones en inglés y tener que doblarla a ella, que es una de las mejores cantantes del género del mundo, fue un gran desafío artístico para mi.

P: ¿Te interesa volver a la actuación?

R: Me encantaría! Es ahí donde uno se anima a todo. Es lo interesante de la actuación, poder interpretar a otro. Posiblemente, el año que viene vuelva a actuar con un proyecto para una plataforma que se estrenará a nivel mundial. Dentro de muy poco podremos contar algo más. Por ahora es lo poco que puedo decir.

Entradas: lo que hay que saber

Las entradas: Platea Platino $ 2900 + $ 290 (Costo de servicio); Campo Vip Platino $ 2500 + $ 250 (Costo de servicio); Rebatible A/B $ 1700 + $ 170 (Costo de servicio); Platea Preferencial Iz-Der (numerada) $ 1900 + $ 190 (Costo de servicio); Platea Lateral Popular Izq-Der $ 1200 + $ 120 (Costo de servicio); y Tribuna Generales (de pie) $ 1200 + $ 120 (Costo de servicio).



Con Club Río Negro, 20 por ciento de descuento hasta agotar stock.

Puntos de venta: a través de TuEntrada.com hasta en tres cuotas sin interés. Retiro de entradas: Rip CurlPerito Moreno 151, Neuquén).

Venta sólo en efectivo: Rip Curl y locales Croma, de Neuquén; Nikel Girls (Roca 411) y Nikel (San Martín 526), de Cipolletti; Valentino Skateshop (Darrieux 228) y (Honduras y Libertador), de Centenario, y Roca 590), de Cinco Saltos.