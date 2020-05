Tirón de orejas para los rompecuarentena, que pidieron disculpas

View this post on Instagram

🤯Ocampos, Mudo Vázquez, De Jong y Ever Banega, cuya mujer compartió el pasado sábado unas imágenes en su cuenta de Instagram, que fueron borradas poco después. • 😷Se trata de una reunión de más de 10 personas que atenta directamente con los exhaustivos planes de todos los clubes españoles en el intento de reanudar el campeonato y conseguir paliar, en la medida de lo posible, la ruina económica que supondría no hacerlo. No sólo para el fútbol, sino para todo el deporte español. • 🙏🏻 Por su parte, los jugadores han recurrido a sus redes sociales para pedir disculpas, después de darse a conocer una reunión en la jornada de ayer sábado, en la casa de uno de los jugadores, donde se excedía el número de personas permitidos para reunirse en la Fase 1, a la vez que dejaba en mal lugar las medidas de distancia social o prevención de contagio entre los asistentes. Han echo lo mínimo que podían hacer, pedir perdón, pero las cosas ya están echas. A ver la sanción que le cae a cada uno de ellos. • #VamosMiSevilla #SevillaFC #WeAreSevilla #Ocampos #Banega #MudoVazquez #DeJong #Virus