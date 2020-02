"Todo indica que no van a empezar las clases", afirmó una dirigente de Neuquén

Delarriva advirtió que los docentes no van a estar de acuerdo con la oferta del Gobierno. (Archivo).-

El inicio de las clases en Neuquén parece algo lejano luego de que el Gobierno y los docentes, agrupados en ATEN, no lograran un acuerdo. La propuesta es semestral y los maestros reclaman que sea anual. Con este panorama, el gobernador Omar Gutiérrez tendrá que dar su discurso de inicio de sesiones del domingo teniendo que reconocer que el lunes no comenzará el ciclo lectivo como estaba previsto. "Con esta perspectiva todo indica que no van a empezar las clases", advirtió la secretaria adjunta, Susana Delarriva.

El debate se extendió hasta después de las 23, con varios cuartos intermedios durante la jornada, pero los funcionarios sostuvieron la oferta de aumentos en base a la inflación en los dos primeros trimestres y una reunión en julio. Desde ATEN desconfían que se cumpla con esta pauta y reclaman que el acuerdo sea para todo el año.

Delarriva aseguró, en declaraciones radiales, que el Gobierno ya ha incumplido compromisos que estaban por escrito, como la mesa de revisión salarial que se pautó en septiembre de 2016 o dos puntos del acta de 2019.

A modo de advertencia, la dirigente recordó que en 2018, los docentes realizaron un paro por 42 días para reclamar que el aumento por inflación sea anual. El Gobierno no puede ignorarlos fácilmente por la presión social que se genera si no comienzan las clases.

Por su parte, los demás estatales, agrupados en ATE, UPCN y los Viales, sí se mostraron positivos con la oferta, aunque la aprobación final depende de sus asambleas. En su plenario, ATEN se prepara para otro escenario, como advirtió anoche el secretario general Marcelo Guagliardo: probablemente se vote un plan de lucha con inicio el 2 de marzo.

El próximo paso será que el gremio docente retire la propuesta oficial por escrito, lo que pasaría al mediodía, aunque nadie espera una sorpresa. Durante la mañana, la ministra de Gobierno y Seguridad, Vanina Merlo, dio entrevistas en las radios locales para resaltar que la oferta inicial era la del pago del 7% semestral, pero se buscó un camino superador con la continuidad de los aumentos por inflación y ese es todo el esfuerzo al que se puede comprometer el Gobierno.

Al margen de las dudas de cómo se financiará Gutiérrez para sostener la metodología que se aplica desde hace tres años, también se deberá analizar el impacto del acuerdo a nivel nacional. Neuquén tendrá salarios indexados, a contra mano de la línea del presidente Alberto Fernández, que busca desatarlos de la inflación porque, así, se le pondría un freno.