Toma de rehenes en Bariloche: "Se mandaron una macana grande"

La calma volvió al penal 3 de Bariloche después de las largas horas de tensión que se vivieron el martes, a raíz del reclamo de un grupo de presos por sus condiciones de detención y el titular del Servicio Penitenciario de Río Negro, Hugo Cecchini, apuntó a un mal accionar de los internos.

“Se mandaron una macana grande”, opinó el director del Servicio Penitenciario Provincial, Hugo Cecchini, en relación a la protesta del martes, que incluyó hasta la toma de rehenes de empleados del servicio penitenciario.

El funcionario dijo que ayer estuvo en el penal local para recibir los reclamos de cada interno pero “ninguno se quejó de nada”. “Nadie quiere denunciar nada”, informó, sorprendido, a RÍO NEGRO.

Respecto a las quejas por la comida, que habían planteado los internos que protagonizaron la protesta el martes al mediodía, Cecchini descartó cualquier irregularidad en la elaboración y distribución de las raciones.

“Yo almorcé hoy (por ayer) acá en el penal y es una comida perfecta. Es más, no recibí ninguna queja”, afirmó.

Cecchini concurrió a la cárcel local, junto con la jueza de ejecución penal de Bariloche, Sandra Ragusa. Dijo que ambos escucharon a los internos.

Comentó que algunos habían planteado acceder a beneficios “antes de tiempo” y otros solicitaron resolver problemas vinculados a traslados. "Pero no me hicieron reclamos de funcionamiento”, aseguró.

La jueza Ragusa dijo que el penal 3 no está en condiciones óptimas para alojar a los presos. Foto: Alfredo Leiva

La jueza Ragusa sostuvo que los reclamos de los internos “son legítimos”, sobre todo, en relación al hacinamiento por la falta de espacio. “El edificio es absolutamente inapropiado para la función. No estoy inventando nada”, dijo.

Un pabellón de internos está ocioso. No van a los talleres y no podemos juntarlos con otros porque son grupos antagónicos”. Hugo Cecchini, director del Servicio Penitenciario Provincial.

Afirmó que no es por falta de voluntad que no se dictan los talleres, sino porque no hay espacio adecuado. “Veinticuatro hombres jóvenes no pueden estar en una celda sin hacer nada. No socializan. No le sirve a la sociedad. A nadie”, manifestó la jueza.

Ragusa consideró que a pesar de que el reclamo es legítimo, los internos “no eligieron la mejor manera”. Sin embargo, reiteró –tal como lo había manifestado el martes tras los disturbios– que en ningún momento los internos que reclamaban “fueron violentos”.

Los incidentes del martes se superaron con diálogo entre las autoridades del servicio penitenciario, Ragusa y el fiscal Guillermo Lista y los internos. No intervino el grupo especial del servicio penitenciario en los pabellones.

Hugo Cecchini, director del Servicio Penitenciario Provincial estuvo en el penal 3 al desatarse la toma de rehenes. Foto: Alfredo Leiva

Cecchini admitió que la falta de espacio es un problema crónico porque el penal está ubicado en un espacio donde no hay posibilidades de ampliación. Dijo que 18 internos trabajan en la construcción de un espacio que será utilizado para dictar talleres. Estará ubicado sobre el área de prefaz.

Destacó que hay profesionales y voluntarios que colaboran con esa obra.

Cecchini aseguró que ayer arribó al penal el camión con los artículos de limpieza que reclamaban los internos. Y sostuvo que se disponían a entregar los kits con detergente, lavandina, crema dental y jabón de tocador a cada uno de los detenidos.