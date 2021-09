Toma en Allen: los ocupantes aseguran que si hay orden de desalojo van a resistir

En medio de un clima de tensión por la llegada de más efectivos policiales, el conflicto desatado en el barrio Costa Oeste por la toma de tierras continúa, ahora con la intervención de autoridades del Gobierno Provincial, el Ejecutivo municipal y de la Policía de Río Negro quienes arribaron desde Viedma.

Son alrededor de 150 familias las que llevan adelante la ocupación de una chacra, la que sería de propiedad de las hermanas Tarifa. Apostadas en el lugar, las mujeres están respaldadas por la Federación de Productores de la Fruta de Río Negro y Neuquén.

Foto: Juan Thomes

Los referentes de la toma, por su parte, aseguran que se trata de tierras fiscales y por eso mantienen la ocupación. Esta mañana fueron al Municipio de Allen donde mantuvieron una reunión con la intendenta Liliana Martín, aunque no hubo mayores acercamientos.

"Nos vamos a quedar acá hasta que realmente nos den una solución como corresponde", lanzó Leo Vera, vocero de las familias que ocupan, quien dialogó con RIO NEGRO tras el encuentro con la jefa comunal. Luego de esta instancia confirmó que están decididos a resistir si hubiera una orden de desalojo.

"La intendenta quiere que desocupemos pero no me da una solución para las familias", dijo Vera y aseguró que el único documento que les mostraron es un plano de catastro, el cual no sería suficiente para ellos..

"Si aparece el titulo de propiedad tiene que venir la intendenta, como dijo, a mostrarlo y hablar con las familias a ver donde nos puede reubicar", explicó el referente.

Intervino el Gobierno Provincial

Esta mañana la propia gobernadora Arabela Carreras se comunicó con las hermanas Tarifa e integrantes de la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén.

El ministro de Gobierno Rodrigo Buteler intervino directamente en el conflicto con declaraciones que instaron a las familias a retirarse del lugar, pasadas las 11 de la mañana.

El ministro repudió la ocupación y ratificó que por orden de la Fiscalía, la Policía ya identificó a algunos de los ocupantes en la chacra, mientras que "otros se negaron a brindarle la información a la policía".

Si hay entendimiento para que puedan desalojar pacíficamente es mejor. Pero si hay orden de desalojo el Gobierno la hará efectiva" Rodrigo Buteler, ministro de Gobierno y Comunidad de Río Negro

Buteler agregó que “si hay necesidad puntual de tierras habrá que abordar cada situación con Provincia y Municipio, pero de esas tierras se van a tener que retirar". Por otro lado, dijo que "la toma nunca puede ser una solución como forma de resolver la falta de tierras”, enfatizó.

Foto: Juan Thomes

Más efectivos policiales

En el predio, unos 40 efectivos de la policía están custodiando y haciendo cumplir la orden de la fiscalía que solicitó que no ingresen materiales de construcción al predio. A media mañana llegaron desde la capital provincial autoridades de la policía de Río Negro.

En tanto, los chacareros nucleados en la Federación de Productores siguen apostados al frente de la parcela, liderados por Sebastián Hernandez, presidente de la institución. Mantienen la amenaza de intervenir con sus tractores si la justicia no toma medidas urgentes.

El fiscal Ricardo Romero es quien intervino en en primera instancia en la causa, que inició el sábado pasado cuando se produjo la ocupación por parte de las familias. Desde el Gobierno provincial, ya se contactaron con la fiscal jefe Graciela Echegaray.