Trabajadoras de casas particulares tienen acceso a las licencias por coronavirus

Las trabajadoras de casas particulares pueden acceder a las licencias por coronavirus por 14 días corridos con goce de haberes, de acuerdo a lo dispuesto por el gobierno nacional, como el resto de los trabajadores que integran el sector privado.

Cabe recordar que la resolución de la cartera de Trabajo, que se oficializó ayer, dispuso la "suspensión del deber de asistencia al lugar de trabajo por el plazo de 14 días, con goce íntegro de sus remuneraciones" a todos los trabajadores mayores de 60 años, a las embarazadas y a los incluidos en grupos de riesgo.

La medida dispone que "mientras dure la suspensión de clases en las escuelas, se considerará justificada la inasistencia del progenitor, progenitora, o persona adulta responsable a cargo, cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado del niño, niña o adolescente".

Si no superan los 60 años, no integran grupos de riesgo o no tienen hijos en edad escolar y prestan servicios a empleadores mayores de 60 no pueden acceder a este tipo de licencias. Sin embargo, el empleador puede optar por otorgársela.

Los especialistas advierten que no hay una disposición específica del gobierno para los casos en los que el personal deba concurrir a la vivienda de su empleador donde algún integrante o toda la familia está en cuarentena o integra un grupo de riesgo. Por el momento, no existe una norma que lo exima de cumplir con su obligación.

Es por eso que, agregan, diversas organizaciones que forman parte de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares reclamaron que se dicte una norma el específica para estos casos.