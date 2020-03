Trabajadoras domésticas de Neuquén piden que no recorten sus salarios por el Coronavirus

En Argentina el 96,5% de los puestos en trabajo doméstico lo ocupan las mujeres, según datos del ministerio de Economía de la Nación. Es uno de los sectores más feminizado, y también precarizado: en su mayoría el personal no está registrado. Este contexto de vulnerabilidad hace que los empleadores no suspendan automáticamente las tareas por la pandemia de Coronavirus.

"La preocupación es el salario. Quedamos totalmente a expensas de lo que los empleadores decidan. Lamentablemente se presta a toda irregularidad, a todo el oportunismo. Tienen el temor de que si no van a trabajar, no van a cobrar. No hay consciencia para el sector, nosotras estamos en peligro también, corre riesgo nuestra salud", aseguró Sandra Leiva, integrante de la Agrupación Neuquina de Empleadas Domésticas.

Las situaciones son múltiples, por lo que es importante aclarar el panorama. Muchas por la edad están incluidas dentro del grupo de riesgo, por lo que de acuerdo a las recomendaciones dictadas por las autoridades sanitarias del país directamente no deberían concurrir a trabajar sin que eso afecte su estabilidad.

Si no están dentro del grupo de riesgo, pero están registradas, su remuneración no debería ser disminuida. Ingresan dentro del régimen que comprende a los empleados y empleadas del sector privado. Ahora, si trabajan de manera informal, lo cual es una situación de total irregularidad, no tienen ningún tipo de protección.

La escala salarial vigente, a partir del 1 de marzo, indica que el personal que realiza tareas generales (limpieza, lavado, planchado, cocina), de lunes a sábados, durante 8 horas diarias debe percibir una remuneración de 18.166 pesos. Esta cifra no incluye el pago del 25% por zona desfavorable. El costo actual por hora es de 158 pesos.

Leiva contó que están en contacto con otras organizaciones del país, entre ellas Entre Ríos, Rosario, San Juan, Salta, Jujuy, Tierra del Fuego, y que hubo un caso en Buenos Aires de una trabajadora cuyos familiares de su empleador viajaron al exterior y están en cuarentena. A ella no le habían suspendido la actividad ni le habían avisado de esta situación.

Cuidá a quien te cuida

Hoy, a las 22:00, en España, uno de los países de Europa más afectados por el Coronavirus habrá una caceroleada y aplausos en homenaje a las trabajadoras domésticas: "las mujeres que sostienen la vida, ocupándose de los cuidados. Sin ellas esta crisis sería imposible de superar".

Por redes sociales se puede encontrar la convocatoria con el hashtag (etiqueta) #CuidaAQuienTeCuida.