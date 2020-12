Trabajadores de UOCRA cortan la ruta nacional 23 en cercanías de Jacobacci

Trabajadores del UOCRA volvieron a cortar hoy la ruta nacional 23 en demanda de la reactivación de la obra de pavimentación en el tramo Jacobacci-Clemente Onelli que esta asignada a la empresa Equimac.

La medida se implementó pasadas las 8 de hoy en el acceso este a Jacobacci, ubicado a unos 5 kilómetros en dirección a Maquinchao, y se mantendrá hasta las 18.

El delegado gremial de UOCRA, Mario Pichimán, señaló que la obra está prácticamente paralizada desde hace dos años y no hay señales claras de reactivación.

“Hemos hablado con representantes de la empresa Equimac y nos han comunicado que supuestamente hasta el año próximo no se va a firmar el contrato con Vialidad Nacional para la reactivación de la obra. Y nos preocupa porque si es así, no se puede iniciar con la pavimentación en febrero o marzo por un tema de temperatura. Y la empezarían recién en septiembre de 2021”.

El gremialista afirmó no haber recibido ninguna comunicación oficial de Vialidad Nacional, solo la presencia del concejal Joel Córdoba (FdT) que les vino a comunicar que, "supuestamente el próximo viernes” visitaría Jacobacci el Jefe del Distrito 20 de Vialidad Nacional, Gustavo Casas y traería el contrato firmado. “Hasta que no veamos el contrato firmado no vamos a tener la certeza que la obra se reactiva”, dijo.

Cuando la obra estaba en ejecución demandó mano de obra para cerca de un centenar de jacobaccinos. Algunos conductores manifestaron su malestar por las demoras que generó la medida.

En este sentido Pichimán admitió entender el fastidio que genera la medida, pero aclaró que “no nos queda otra opción". "Tratamos de explicarles que hace más de un año y medio que muchos compañeros están sin trabajo y solo le estamos cortando la ruta durante tres horas. Muchos lo entienden y nos apoyan” agregó.

Detalló que si bien hay excepciones para casos de urgencia, algunos funcionarios provinciales tuvieron que esperar la apertura de la ruta hoy a la mañana.

De no tener una rápida respuesta, los trabajadores retomarían la medida mañana sábado.