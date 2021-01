Transparente y al desnudo

SANTA ROSA

Estamos comenzando a comprender a los políticos.

El pueblo aparentemente es medio obsceno. Pretende ver desnuda a la realidad de la República.



O sea que los funcionarios públicos están defendiendo las buenas costumbres y no hacer exhibicionismo, tal vez impúdico.

Pero el pueblo insiste en que quiere ver las cuentas claras, transparentes y al desnudo.



Hablando seriamente, todos los que pagaremos queremos saber lo real y no lo mentiroso. ¿Dónde se ha visto que alguien compre algo y no sepa cuánto le costará?



Solo pensemos que o nos dicen las cosas crudamente o llegará un día en que habrá “rebelión fiscal”. Nadie querrá pagarlos. Todos piensan que “la caridad comienza por casa”, y si bien habitamos en el país estamos indefensos contra los rapiñeros que se llevan nuestros dineros.



Si el gobierno no toma medidas, tendremos que defendernos solos y eso es muy peligroso.

Si no lo han hecho ellos, ¿por qué no lo dicen? Ah, es que “no te investigo, sino me investigas”.



Pero lo que se está creando es un retroceso y un sentimiento de que están sacrificando a varias generaciones en beneficio propio. “Queremos saber” dijeron allá por 1810. Doscientos once años después decimos lo mismo, pero la verdad.

Gladys B. Rosales

DNI 10.198.095