Tras 150 días, los petroleros siguen suspendidos

A pesar de las innumerables reuniones, comunicaciones y negociaciones entre el sector privado y los gremios petroleros de la región, hace 150 días que cerca de 15.000 trabajadores del sector están suspendidos y a la espera de un acuerdo de reactivación progresivo que muestre certezas para el corto y mediano plazo.

“Seguimos negociado, estamos en diálogo permanente”, expresó el secretario general de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra, en las últimas conversaciones con Energía On. Esto muestra el secretismo absoluto en el que se desarrollan las reuniones, los pocos avances que hubo y sobre todo pareciera que el deadline para buscar la manera de bajar los cotos nunca fue durante la primera quincena de agosto.

En la presentación de resultados de YPF, el CEO, Sergio Affronti, confirmó que luego de los acuerdos logrados con los sindicatos de Chubut, Santa Cruz y Mendoza, la firma está preparada para retomar la actividad en los “próximos días y semanas”. Además, precisó que con estos acuerdos esperan ahorros de entre el 10% y 30% en los costos operativos.

Un claro indicio de lo que busca implementar la compañía petrolera de mayoría estatal en la Cuenca Neuquina que, además de esperar una reactivación de la demanda, muestra cuáles serían las condiciones para retomar el sendero productivo.

El 19 de marzo, cuando se decretó la cuarentena obligatoria en todo el país, comenzaron las guardias mínimas en Vaca Muerta y lo que parecía que iba a ser temporal fue todo lo contrario. A 5 meses no hay garantías de cuando se reactivará el sector ni tampoco cuándo aumentará significativamente la demanda de petróleo local. Sin embargo, la reciente noticia de la fabricación local de la vacuna contra el Covid-19 puede ser una herramienta que traiga más certezas a una industria que atraviesa un contexto de poca previsibilidad.

A finales de junio, ya en una carrera contrarreloj, los sindicatos de Privados y Jerárquicos de la región acordaron con la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) y la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (CEOPE) un segundo acuerdo salarial para los trabajadores suspendidos.

Para los Privados, ese acuerdo vence el próximo 31 de agosto mientras que el de Jerárquicos caducó el pasado 31 de julio y solo le quedan 15 días para cerrar uno nuevo (ver aparte). Por su lado, en un intento de meter mayor presión a la negociación con YPF, Guillermo Pereyra confirmó que su gremio no firmará una nueva acta con las cámaras.

Vale recordar que el acuerdo implica el pago del 60 por ciento de lo que se pagó en el mes de febrero con topes para evitar desequilibrios entre los suspendidos y los que están de guardia. A finales de julio el gobierno postergó por otros 60 días la prohibición de despidos a través de un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia. Esto implica que de no concretarse uno nuevo las empresas deberían pagar el 100% de los sueldos sin importar si están suspendidos o no

Por último, al igual que las dos semanas que pasaron, no hay señales de un acuerdo final para reactivar las operaciones en Vaca Muerta, mientras tanto, los operarios suspendidos deberán seguir esperando a que la petrolera y el gremio de Pereyra encuentre una solución que convenza a ambas partes.

Jerárquicos espera cerrar un nuevo acuerdo salarial para los próximos meses

El último acuerdo para garantizarle salarios a los trabajadores suspendidos que firmó el sindicato de Petroleros Jerárquicos de Río Negro, Neuquén y La Pampa fue por 60 días y venció el pasado 31 de julio. A casi 15 días para que termine el mes, el gremio busca extenderlo unos meses más.

“Todavía no hubo novedades, me llamaron una sola vez hace un par de días y me dijeron que me volvían a llamar, pero todavía no lo hicieron. Pero bueno, si no quieren pagar, ni tampoco arreglar tendrán pagar según dicen los decretos”, dijo el secretario general del gremio, Manuel Arévalo a Energía On.

Sin embargo, confirmó que es posible que en el corto plazo pueda haber novedades, teniendo en cuenta que restan 15 días para firmar un nuevo acuerdo que ya llegaría 30 días tarde.

Consultado por este medio si estaba dispuesto a arreglar un nuevo acuerdo pese a que su par de Petroleros Privados no quiere, Arévalo aseguró: “Por supuesto que estamos dispuestos a sentarnos para arreglar un nuevo acuerdo. Si no hay impedimentos, vamos a continuar con el acuerdo del 60%”.

En paralelo, el gremialista indicó que las cámaras ya comenzaron a dialogar entre ellas para concretar un nuevo encuentro virtual. “Yo sé que entre ellos se han reunido y están dialogando, pero mientras tanto si no levantan equipos no hay otra posibilidad para trabajar. Con toda la problemática que tenemos con el coronavirus se pone cada día más complejo”, agregó Arévalo. Y cerró: “Hay ganas de trabajar, también hay temor e incertidumbre”.