Las negociaciones para reactivar las operaciones petroleras en Vaca Muerta que tiene de un lado de la mesa al sindicato de Petroleros Privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa y del otro a la petrolera de mayoría estatal, YPF, entraron en cuarto intermedio y el gremio analiza una nueva propuesta.

“Hemos pasado a un cuarto intermedio con YPF, estamos analizando internamente, pero no están estancadas las negociaciones ni mucho menos, estamos abiertos siempre y cuando no se toque el convenio”, confirmó el secretario general de Petroleros Privados, Guillermo Pereyra, en diálogo con Energía On.

La propuesta que formuló el gremio días atrás fue recibida por la petrolera, pero hay puntos y parte del desarrollo que propusieron modificar. Esto quiere decir que ni la propuesta de YPF ni la del sindicato serán las finales si no más bien será una que armarán en conjunto y saldrá de las reuniones virtuales que llevan a delante las partes. “En el desarrollo hay cosas que quieren modificar, así que seguimos negociando”, precisó Pereyra.

Esta semana, el sitio especializado de energía Econojournal confirmó que el CEO de YPF, Sergio Affronti, desembarcó el viernes pasado en la capital neuquina para mantener un encuentro relámpago con Guillermo Pereyra y el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez. Sin embargo, consultado por este medio, el gremialista aseguró que dicho encuentro nunca ocurrió. “Esa reunión nunca existió. Lo vimos publicado, pero no sucedió que Affronti haya venido a Neuquén exclusivamente para reunirse con nosotros es mentira”, aseveró Pereyra.

Sí confirmó que hasta la fecha han mantenido reuniones con varios directivos y altos cargo de la petrolera a través de medios virtuales.

Estamos abiertos a negociar con YPF siempre y cuando no se modifique ni una coma del convenio colectivo de trabajo”. Guillermo Pereyra es el secretario general de Petroleros Privados.

Por ahora, el gobierno nacional no se manifestó sobre esta negociación a pesar de que algunos funcionarios resaltaran en varias oportunidades el rol estratégico de Vaca Muerta para generar divisas. Lo mismo que el gobierno provincial, sin embargo, Pereyra aseguró que el gobernador sigue de cerca las negociaciones bajo el rol de titular de los recursos naturales, y que no intervendrá en el acuerdo.

Por último, desde Petroleros confirmaron que no hay reuniones pactadas para esta semana, pero no descartan que puedan surgir eventualmente.

“Es complicado todo, no podemos confirmar cuando se resolverá esto, las negociaciones son todas iguales pueden acelerarse y definirse como también pueden dilatarse, pero nosotros tenemos que ser optimistas, no estamos poniendo ninguna traba”, concluyó Pereyra.

El gremio petrolero insiste y defiende a capa y espada la idea de no modificar “ni una coma” del convenio colectivo de trabajo para Vaca Muerta, pero en un contexto como el actual de baja demanda, resulta casi imposible que se logren bajar costos sin modificar la forma en la que se opera. Se vienen días claves en el que nada de lo que se filtre será al azar.