Tras la derrota electoral, Nación le quita el velo a la ley petrolera

Mañana el presidente recibirá a los gobernadores de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos, que nuclea a 10 provincias y que preside el neuquino Omar Gutiérrez, para presentar oficialmente y en “físico” el proyecto de ley de promoción de inversiones petroleras. Las idas y vueltas, utilizadas por el oficialismo del MPN en el último tramo de la campaña, enredaron lo que en la previa parecía una medida saludable: el impulso al desembarco de nuevas inversiones para el sector.

El anuncio, si bien se hizo en la previa a las PASO del domingo, quedó preso de la aguda derrota que recibió el gobierno nacional. Algo que no le fue ajeno a la mayoría de los oficialismos provinciales a los que beneficiaría el proyecto sí se aprueba.

En el caso neuquino, pese a que el MPN ganó en la sumatoria de votos, el triunfo de Rolando Figueroa genera incertidumbres en la proyección hacia el 2023. Lo mismo ocurrió con el secretario de Energía, Darío Martínez, quien bendijo la fórmula del Frente de Todos que apenas cosechó un 9% y obtuvo una fuerte resistencia en la interna.

El dato político, que se aleja de los tecnicismos que se venían discutiendo, es clave para un sector que mira en detalle estos acontecimientos. Más de una petrolera con operaciones en Vaca Muerta sondeó en la previa al cierre de los comicios cuáles eran las proyecciones de una elección que dejó una pila de hechos para el análisis político.

En toda la Patagonia, distrito petrolero y fuerte para el kirchnerismo, el oficialismo nacional no solo no hizo pie sino que perdió en provincias clave como Santa Cruz. En otras productoras de hidrocarburos, que ya contaban con el signo de la oposición, la ratificación de los votos no hizo más que agrandar el golpe.

¿Puede un proyecto legislativo prosperar ante una derrota contundente y que además nació bajo la sospecha de enfocarse solo en Vaca Muerta, donde también el oficialismo del MPN busca maquillar un resultado incómodo?

La pregunta parece retórica, pero hasta el momento el proyecto solo cuenta con el aval explícito del Sindicato de Petroleros Privados y el rechazo de la oposición que buscará bajar cualquier bandera potable de un gobierno debilitado en las urnas.

Martínez, que puso el grueso de sus esfuerzos en la iniciativa, aseguró que “Alberto (por el presidente Fernández) nos pidió que el contexto de la presentación sea tan amplia como lo fue la dinámica de elaboración del proyecto”.

En ese sentido contó que invitaron a las organizaciones de trabajadores, a las cámaras Pymes y de empresas regionales, a los gobernadores de las provincias productoras, a las empresas petroleras y a las organizaciones de la industria nacional, quienes fueron los que participaron en los intercambios.

Datos 116 diputados cosecharía el Frente de Todos si se repiten en noviembre los resultados. Para el quórum se requieren 120. 21% creció la producción de crudo no convencional en el país entre enero y julio de este año, según los últimos datos disponibles.

El borrador no, las reuniones sí

“El borrador ya se lo hemos explicado a todos, lo que van a conocer es físicamente el papel. Pero se lo hemos descrito y se los hemos comentado capítulo por capítulo, tienen los detalles y saben qué incluyen y que no. No hay un último borrador, es el mismo que han visto ellos y que se los hemos elevado”, dijo Martínez ante las últimas dudas.