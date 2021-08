Tres nuevos unicornios argentos

Innovación. El rasco característico de las “unicornio”.

Los mercados denominan “unicornio” a las empresas que en su etapa inicial alcanzan una valuación igual o superior a los u$s 1.000 millones, sin cotizar en los mercados bursátiles.

Durante el último mes, tres empresas nacionales alcanzaron dicha categoría y despertaron el interés del mundo de las finanzas, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica. Se trata de Tiendanube, una plataforma para crear sitios online y enfocada principalmente en el segmento pyme; Uala, relacionada a los medios de pago electrónicos; y Mural, una empresa dedicada a simplificar las reuniones virtuales.

En los tres casos, las companías de origen argentino lanzaron sendas rondas de inversión en las que lograron captar el interés de capitales extranjeros dispuestos a apostar financieramente por los proyectos en cuestión, lo que de inmediato elevó la valuación muy por encima de los u$s 1.000 millones.

La tendencia al crecimiento de las empresas tecnológicas, también logró llamar la atención de quienes conducen el rumbo de la economía nacional, que ven en el segmento una enorme oportunidad de expansión productiva, y de ingreso de divisas.

Encuentro. El Ministro Martín Guzmán recibió al creador de Ualá, Pierpaolo Barbieri.



En este sentido, el ministro de Economía, Martín Guzmán, mantuvo este martes en el Palacio de Hacienda un encuentro con el fundador de la startup argentina de servicios financieros Ualá, Pierpaolo Barbieri.

En la reunión, el presidente de Ualá le contó al ministro sobre la nueva ronda de inversión por u$s 350 millones que está desarrollando la empresa, a través de la cual alcanzó una valuación de 2.450 millones de dólares. Guzmán felicitó a Ualá por la inversión y el crecimiento que la empresa está teniendo en la Argentina y en México.

Con estas tres, ya son once las empresas argentinas que alcanzan la etiqueta de unicornio. Mercadolibre, OLX, Despegar, Vercet, Aleph Holding, Auth0 y Bitfarm, son las restantes.

Desde el sector empresario ligado a las startups y el ecosistema emprendedor, se entusiasman con el potencial que revelan las empresas ligadas a la innovación y la tecnología. Destacan que si bien históricamente Argentina representó un sin número de dificultades para emprender, la capacidad y el talento que existe en el país logra sobreponerse al escenario, y capitalizar el contexto que ofrece la pandemia para el nacimiento de empresas ligadas a los servicios virtuales, los negocios online y el comercio electrónico.