Tres respuestas finales, para conocer mejor a los candidatos de Río Negro

1- ¿Considera viable el proyecto de hidrógeno verde? ¿Debería contar con un régimen fiscal diferencial?

Paolo Etchepareborda (Partido Socialista): «Se conoce muy poco, solo que es una inversión muy grande. Hay que ser muy prudente. Soy de Sierra Grande y viví el cierre de Hipasam, y los fracasos de las distintas promesas. En principio, el PS está de acuerdo porque no generaría impacto ambiental, si hay ver que ocurrirá con el tratamiento del agua del mar. También hace ruido que se exporte todo el hidrógeno. No creo necesario que tenga un régimen diferencial».

Agustín Domingo (Juntos Somos Río Negro): «Sí, lo considero totalmente viable. Debería contar con un régimen de estabilidad fiscal que le dé previsibilidad e igualdad de oportunidades a todos los potenciales inversores. No es posible el desarrollo de inversiones cómo estás, que apuestan al futuro y al cambio de la matriz energética priorizando el uso de fuentes renovables, sin que existan reglas claras y previsibilidad».

Elena Correa (Movimiento al Socialismo): «Es bienvenido en tanto y cuanto cumplan con todos los protocolos de seguridad ambiental y previamente se consulte vía licencia social de la población. Por otra parte, su instrumentación debe estar controlada por los trabajadores y pobladores de sierra grande. No debería contar con un régimen fiscal diferencial».

Ana Marks (Frente de Todos): «Claro que considero viable y súper importante el proyecto para la producción y exportación de hidrógeno verde en Río Negro. ¡También estoy orgullosa de que nuestro gobierno nacional haya generado las condiciones para que sea posible! Y estoy segura de que ésta nueva experiencia de producción de energía renovable tiene un alto potencial a nivel mundial e impactará directamente de manera positiva en Río Negro generando trabajo y oportunidades. Junto al intendente de Sierra Grande, Renzo Tamburrini, ya estamos pensando la necesidad de estímulos fiscales y también de retomar el histórico proyecto de zona franca que hoy cobra una gran dimensión».

Aníbal Tortoriello (Juntos por el Cambio): «Me parece viable porque hay que renovar energías fósiles por energías limpias. Sí me suena contradictorio por su anuncio previo a una elección. Me gustaría conocer más, como por qué se exportará totalmente y cómo se usará el agua. Entiendo que no necesita subsidio ya que la empresa prevé inversiones millonarias y ya habrá calculado su rentabilidad».

Norma Dardik (Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad): «En principio lo único “verde” que se avizora serían los dólares que se llevará la empresa, y el recurso energético renovable se exportará a países capitalistas centrales. La depredación capitalista del medio ambiente es responsable del cambio climático. Y esta percepción también pretende ser reconvertida en otro negociado. La “zona franca”, la reducción de regalías, configuran un cuadro de concesiones de sometimiento al gran capital. Estamos a favor de la nacionalización de todos los recursos energéticos bajo control obrero».

2- ¿Qué le dirías a un joven que todavía no definió a quién votar?

Paolo Etchepareborda (Partido Socialista): «El PS es el único con una propuesta concreta para los jóvenes, con un cupo para que conformen los órganos de Diputados y Senadores y sean protagonistas políticos de las transformaciones. Están desencantados porque, en gran parte, no se piensan en ellos».

Agustín Domingo (Juntos Somos Río Negro): «JSRN es un partido político joven que apuesta a un proyecto de desarrollo sustentable de la economía, que aproveche los recursos naturales de la provincia y proteja al medio ambiente. Con inclusión, que genere empleo. Queremos que tengas más oportunidades de estudio y de trabajo y vamos a trabajar por ello, para que veas un futuro mejor en nuestra provincia».

Elena Correa (Movimiento al Socialismo): «Sabés, la situación económica y social es producto de JSRN en la provincia y del FDT y JxC, quienes han postergado a ustedes como sector social. Te llamamos a que tomes en tus manos la defensa de la educación pública, la presencialidad en las universidades, exigir puestos de trabajo genuinos, sin precarización laboral. Tu voto a la lista 165 movimiento al socialismo contiene la lucha por tus derechos».

Ana Marks (Frente de Todos): «Que confíe en un proyecto que siempre defendió los intereses de la juventud, que siempre se esforzará para que haya igualdad de oportunidades, de oportunidades de trabajo, de salud, de educación. Que somos una fuerza política con una juventud comprometida por mejorar la calidad de vida de su pueblo. ¡Y que apueste al futuro! Un futuro más justo».

Aníbal Tortoriello (Juntos por el Cambio): «Los jóvenes tienen que tener esperanza porque la alianza de Juntos por el Cambio va a trabajar para que tengan un mejor futuro».

Norma Dardik (Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad): «Que los responsables de la deserción estudiantil, de la falta de educación sexual laica y científica, la pobreza, la falta de acceso a la tierra y la vivienda, del gatillo fácil y la precarización laboral son los que gobiernan o ya han gobernado y que no les dé su voto a los partidos del hambre y el ajuste. Votar al Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad es un voto en defensa propia».

3- ¿Es necesario una reforma laboral para reducir el desempleo?

Paolo Etchepareborda (Partido Socialista): «Siempre se piensa para sacar derechos, pero la reforma laboral se debe vincular para la generación de más puestos, sin restringir derechos. Por ejemplo, la reducción de la jornada laboral. Los empresarios no serán más buenos porque se les quiten derechos a los trabajadores».

Agustín Domingo (Juntos Somos Río Negro): «Sí es necesaria. Las leyes laborales son arcaicas y llevaron la informalidad a niveles imposibles de controlar, los derechos laborales solo protegen a la mitad de los trabajadores. Los emprendedores y las pymes de Río Negro nos plantean que no agregan mano de obra por los riesgos y los costos que conlleva contratar una persona y los jóvenes nos dicen que no tienen oportunidades de trabajo. Debemos tener un régimen laboral más previsible y convenios colectivos que fomenten la contratación de empleados, solo así ampliaremos derechos».

Elena Correa (Movimiento al Socialismo): «No. Es necesaria una política que desarrolle más empleos comenzando por un plan de obras públicas, donde se incorporen a los miles de desocupados y trabajadores en negro, en la construcción de viviendas, escuelas, hospitales, rutas y servicios para la mayoría de la población».

Ana Marks (Frente de Todos): «Los proyectos en discusión de reforma laboral están asociados a flexibilización, ¡y claramente estoy en desacuerdo! Reducir derechos laborales solo trae más desempleo y peores condiciones de vida. Lo que tenemos que impulsar son leyes que garanticen el empleo formal y que estimulen la producción y la industria».

Aníbal Tortoriello (Juntos por el Cambio): «Es necesaria una reforma laboral. Lo peor que nos puede pasar es que quién quiera tener un empleado tenga miedo a la industria del juicio o la carga impositiva. Hay que hacer reformas para que tomar un empleado sea motivo de alegría y no de temor».

Norma Dardik (Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad): «La reforma laboral (y previsional) en los términos que plantean los candidatos patronales es una declaración de guerra contra todo el movimiento obrero ocupado y desocupado. Hay un 40 % de capacidad industrial ociosa. ¿Cómo puede ser que no haya trabajo? Defendemos los convenios colectivos, la reincorporación de todos los despedidos en pandemia, el pase a plantada todos los contratados, y de los tercerizados; rechazamos la modificación que pretende imponerse a las indemnizaciones; el 40 % de zona, la reducción de la jornada laboral sin afectar el salario y el reparto de las horas de trabajo entre todos los desocupados, la restitución de los aportes patronales y la eliminación del impuesto al salario».

