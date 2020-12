Triste y enojada

Anoche en la casa de mi familia en el corazón de la Ciudad de Neuquén frente a la Gobernación, entraron tres delincuentes armados, golpearon a mi hermana y a mis padres, los ataron y amenazaron de muerte.

Doy gracias a Dios porque están con vida.

No puedo creer la inseguridad que nuestra amada Provincia y nuestra capital están viviendo.

¿Cómo es posible que en un periodo de pandemia covid-19, los delincuentes puedan girar por la Ciudad en las horas nocturnas y las fuerzas de seguridad no controlen el movimiento en el territorio?.

Solicito por todos los medios al Sr. Gobernador Omar Gutiérrez y al Sr. Intendente Mariano Gaido que refuerce la seguridad de nuestra Neuquén capital

En este triste momento me encuentro en Italia dónde resido con mi marido desde el 1999 y no logro transmitir la importancia que está situación de distancia y pandemia covid-19 genera al no poder abrazar tus seres queridos.

¿Recuperemos nuestro territorio?

Vanesa Di Martino Creide

vanesadimartino@hotmail.

com