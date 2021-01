Se aprobó el segundo juicio político a Donald Trump

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó hoy la apertura de un segundo juicio político a Donald Trump, algo inédito para el país, apenas una semana después de que cientos de sus partidarios atacaran el edificio del Congreso y a siete días de la asunción del mandatario electo, Joe Biden.

La votación se llevó a cabo hoy por la tarde en el Capitolio, donde 231 representantes votaron a favor del impeachment a Donald Trump, mientras que 197 legisladores lo hicieron de forma negativa.

Mientras que el inicio del juicio político del año pasado no contó con el apoyo de ningún congresista republicano, fueron diez los miembros del partido de Trump que acompañaron la decisión y se sumaron a los demócratas.

El colapso de la Presidencia de Trump se suma a la advertencia de las autoridades de que sus seguidores podrían incurrir en nuevos actos de violencia y deja a la nación en una coyuntura inédita de tensión y temor a días de la asunción de Biden el 20 de enero.

Hoy, en algunos pasillos secundarios del Capitolio se pudo ver bien temprano a decenas de miembros de la Guardia Nacional vestidos en camuflaje durmiendo o descansando en el suelo, una imagen que marca el masivo despliegue de fuerzas federales que se verá hasta el próximo miércoles, cuando asuma Biden.

El segundo juicio político a Trump será por el cargo de "incitación a la insurrección".

El texto de cuatro páginas con la acusación de juicio político se centra en las denuncias sin fundamento de Trump de fraude en las elecciones del 3 de noviembre y su discurso del 6 de enero alentando a sus partidarios a marchar al Congreso, horas antes de que estos irrumpieran en el Capitolio, se enfrentaran con la policía y sembraran el caos.

"Continuar por este camino, creo que está causando un enorme peligro para nuestro país, y está causando una enorme ira", dijo ayer el presidente republicano, en sus primeras declaraciones desde el asalto al Capitolio, que dejó cinco muertos.

El mandatario afirmó que no hizo nada malo y no envió ninguna condolencia a los familiares de los muertos o a los heridos, y solo dijo no querer más violencia.

Pero aunque este nuevo juicio político provocó una nueva polarización extrema entre republicanos y demócratas, esta vez el apoyo a Trump es menos homogéneo y, aún entre los que votaron en contra, menos efusivo.

A diferencia de hace un año, Trump llega debilitado a este eventual impeachment, tras haber perdido las elecciones de noviembre pasado y también la mayoría republicana en el Senado, que es la cámara que lleva adelante el juicio político.

De todos modos, se presenta como bastante improbable que los demócratas reúnan las dos terceras partes de las bancas, los votos necesarios para destituir al mandatario en el Senado.